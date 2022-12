Vergüenza municipal: albergue para mujeres se construyó hace 3 años, pero sigue sin habilitarse

Unos G. 1.000 millones se gastaron en la construcción del Primer Albergue para Mujeres Víctimas de Violencia de Asunción. Los trabajos estuvieron a cargo de la constructora Iniciativas Constructivas SA, en el 2019. Incluso la Embajada de Taiwán había entregado en donación electrodomésticos y equipos informáticos. Se esperaron más de 11 años hasta que el proyecto de construcción se ejecutó en 2019, sin embargo, el edificio sigue sin utilizarse.

Un equipo de ABC fue hasta el lugar, cuya dirección es resguardada, y encontró un amplio terreno con sistemas de seguridad, murallas acordes y una construcción de dos pisos bastante grande. También se cuenta con un patio extenso, aunque se muestra abandonado, con malezas. En el sitio, una persona nos recibió, diciendo ser funcionaria, pero se negó a dar declaraciones.

Hasta noviembre de este año, solo en Asunción ya ingresaron 4.100 causas de violencia familiar en la Unidad Especializada de Violencia Familiar de la Fiscalía, más de 300 cada mes. La mayoría tiene por víctimas de violencia a mujeres o a sus hijos, quienes denuncian a sus padres por maltratarlos a ellos y a sus madres. Muchas mujeres no tienen a dónde ir en estos casos. El albergue debería ser un sitio seguro donde pasar un tiempo, recibir contención sicológica y asesoría jurídica.

En la sesión de la Junta Municipal de ayer, concejalas contaron que tuvieron que hacer “vaquita” y pagar el hotel a una mujer que llegó a pedir ayuda a la municipalidad, por ser víctima de violencia.

Pese a la inauguración de la vivienda en 2019, la Municipalidad de Asunción no ha dado cumplimiento a la Ley 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, que en su artículo 28 contempla la creación de casas de acogida, con el apoyo técnico del Ministerio de la Mujer.

Faltaría mantenimiento y presupuesto para el albergue

La concejala Fiorella Forestieri (PLRA), presidenta de la Comisión de Equidad de Género, presentó una minuta el mes pasado, reiterando a la Intendencia, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), el pedido de apertura del Albergue Municipal para Mujeres Víctimas de Violencia.

“Es sumamente necesario volver a recalcar que la Municipalidad de Asunción cuenta con un Albergue Municipal para Mujeres en Situación de Violencia, el cual aún sigue inhabilitado pese a los reiterados pedidos realizados para su reapertura”, dicta el documento.

Según la legisladora, el albergue constituye un dispositivo fundamental para la protección de las mujeres que atraviesan situación de violencia y cuyas vidas corren peligro, resaltó.

La concejala pidió que “se agilicen los trabajos de mantenimiento edilicio y sanitario, la cobertura de seguridad y disponibilidad de profesionales para la atención de las usuarias y previsión presupuestaria para su reactivación”.

Concejalas piden administrar el albergue municipal para mujeres

La concejala Rosanna Rolón (ANR) presentó en la sesión de la Junta Municipal un proyecto de ordenanza para que las concejalas también puedan tomar decisiones con respecto al albergue. “Si bien la Dirección de Políticas de Género no tiene los recursos ni la capacidad de enfrentar la violencia por falta de presupuesto, nosotras, que también le estamos apoyando a esa dirección, podemos tener la coadministración del albergue”, indicó.

“Es una vergüenza que no se solucione este problema de la apertura, se ponen cientos de excusas. Esto no puede ser. La violencia no tiene que tener excusas, tiene que tener compromiso de lucha”, indicó.

“Ni el intendente anterior, ni este intendente lograron activar el albergue, nosotras queremos tomar la iniciativa y ya no tengamos que esperar todo ese protocolo que aún no existe. Yo creo que tenemos que poner voluntad, voluntad creo que tenemos las concejalas”, dijo.