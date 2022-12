Comunidad indígena de Yataity del Norte exige apertura de camino

También se quejaron que desde la creación del asentamiento los habitantes nunca recibieron la asistencia necesaria de parte de las instituciones del Estado, a excepción de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que ya tiene instalado su sistema del tendido eléctrico al servicio de los usuarios.

La comunidad La Paloma de Yataity del Norte fue creada en el 2012 juntamente con el asentamiento Virgen del Carmen que está ubicada hacia el otro sector del arroyo Tapiracuai, del distrito de San Estanislao, que también se encuentra con los mismos inconvenientes que estas familias, por lo que solicitan una mayor presencia de los organismos gubernamentales.

Camino de todo tiempo

Uno de los lugareños y ex líder de la comunidad, Alberto Dosanto explicó que la gente pide una mejor atención a las autoridades nacionales, en especial de los representantes del (INDI) que cooperen en la búsqueda de soluciones que puedan beneficiar a los habitantes de este lugar como también al otro grupo de indígenas de Virgen del Carmen, refirió.

Aseveró asimismo que las 40 familias asentadas en esta parte del municipio de Yataity del Norte, precisan de otros servicios básicos, como la construcción de un local escolar, puesto de salud, agua potable, entre otros, pero que por de pronto quieren priorizar la apertura de la calle hasta la primera población y luego para conectar con la comunidad de los Mbya Guaraní, indicó Dosanto.

“Sabemos que no va a ser fácil solucionar de una vez las necesidades en nuestra comunidad y las demás poblaciones, pero también estamos conscientes de que si nosotros no reclamamos nuestros derechos a las instituciones de nuestro país no vamos a conseguir nada, por eso desde que nos instalamos en este lugar hace 12 años venimos pidiendo la provisión de los servicios básicos para nuestra gente y que ahora nuevamente estamos reclamando”, agregó el referente de la Paloma.

