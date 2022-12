Denuncian supuesta agresión en local nocturno de Asunción

Un usuario de Twitter de nombre Sebastián Lage denunció en esa red social haber sufrido una agresión por parte de guardias de seguridad de un local nocturno en Asunción.

Según la denuncia hecha por Lage, el denunciante fue agredido por personal del local Terraza D’Lirio, ubicado sobre la avenida General Santos de la capital, por motivos que dice desconocer, en la madrugada del pasado 8 de diciembre.

“Aún no sé el motivo, me ahorcaron del cuello dejando sin respiración hasta dejarme inconsciente, cuando retomo la consciencia me encuentro todo ensangrentado afuera del local deambulando como un zombie, me rompieron la cabeza y no fueron capaces de hacerse cargo”, escribió Lage en Twitter.

En su publicación, el denunciante compartió imágenes de notas entregadas al local comercial, en los que la Unidad 3 de la Fiscalía Barrial II a cargo de la fiscal Carla Rossana Rojas, en los que se solicita al local que informe sobre las identidades y los cargos de las personas que trabajaron entre las 00:00 y las 03:00 de la noche de la supuesta agresión, y solicitando la provisión de grabaciones del sistema de circuito cerrado.