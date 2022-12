Cantante fue a APA por sus regalías y recibió solo una “canastabolsa” navideña

La caña, la artesanía e indumentaria típica, la fe, las costumbres, la lejanía, el techaga’u de la distancia y más colores y sabores que hacen a nuestra cultura paraguaya se combinan con escenas actuales y artísticas en el videoclip de “Desapego”, la canción de Purahéi Soul que se estrenó en 2021 y que en esta fecha Apa no retribuyó de la manera que el grupo esperaba, despertó la indignación de Miguel Narváez, de los integrantes de Purahéi Soul.

“Las regalías por todas mis canciones registradas incluyendo #desapego que alto que se fueeeee... Y qué triste, muy triste e impotente que estooooooy; honestamenteo creo que sea justo para @puraheisoul”, compartió Narváez, que comparte escenario con Jennifer Hicks.

Lea más: Tierra adentro y Purahéi Soul cerca del millón de reproducciones en YouTube

“Una canastabolsa con pandulce... bola es, parace una pesadilla en donde la canasta tímida está más cara que mis sueños... Y me río nomas ya (en la foto) ... Pero está roto mi corazón y el de todo un equipo que espera ser retribuido por tanto aguante para hacer bien las cosas, y con el dinero que recibimos de las entidades de gestión de nuestros ‘derechos’, hermano, no nos alcanza”, lamentó.

Y prosiguió: “No me alcanza ni me parece. Fuerza Paraguay. Lo siento, amigues, el plagueo. Pero no me aguanto y para qué luego mi psicóloga me dijo que tengo que manifestar lo que siento y sacar lo que me hace mal... Bajón que le diga a mi equipo y a mi familia que me banca que no hay plata; por qué, NO SÉ... Ya no quiero saber”.

“Fuerza a mis colegas que nunca más van a cobrar la plata que ya se distribuyó... Ya fue. Es todo lo que voy a decir... Gracias por el presente, no se hubieran molestado. @apa”, expresó.

Desapego tuvo regalías, según APA

Respecto al reclamo, consultamos a David Portillo, presidente de APA, quien explicó cuál es el mecanismo de pago de la entidad y lo ocurrido con Purahéi Soul.

“Primero que nada, los asociados cobran cada cuatrimestre por todas las obras que van sonando y que se utilizan cada cuatrimestre”, dijo Portillo. Y añadió que “estamos pagando por las obras que fueron monitoreadas y utilizadas entre julio y octubre del 2022. Las obras que nosotros vimos que sonaron y según el dinero recaudado en ese cuatrimestre también”.

“Con estos datos se puede entender que los autores cada cuatrimestre no pueden cobrar lo mismo porque depende de las variables de lo recaudado y de las obras que fueron utilizadas en ese cuatrimestre”, se explayó.

Según el presidente, APA monitorea diferentes medios radiales y de televisión obteniendo una muestra de diferentes lugares del Paraguay, obteniendo una muestra de las obras que suenan.

“Se monitorean radio -AM, FM- y televisión de aire, y cable de capital e interior; ahí se obtiene la muestra según las obras registradas aquí”, detalló.

“Se puede entender que cada cuatrimestre existe un reporte y nuestra administración publica los criterios de distribución de cada cuatrimestre en la página web de APA”, dijo el presidente de la entidad.

“Todos tienen información y se les avisa a los socios, se notifica también a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) los criterios y montos a distribuir según el ente rector de APA. Publicamos los montos a ser distribuidos y cada socio tiene acceso y a través de una app que cada socio puede descargar y revisar en el celular el monitoreo de sus obras”.

“Puede saber cuántas veces sonó su obra, cuándo puede cobrar y puede acceder. Ese criterio se publica: dónde sonó su obra y cuántas veces sonó. Yo no te puedo decir cuánto cobró pero sí cobró cuatrimestre por cuatrimestre. Es cierto que Desapego fue un éxito, pero yo encuentro tendenciosa la publicación de Narváez porque vino a cobrar sus regalías y llevó pan dulce”, agregó.

“Sus regalías están en su cuenta bancaria y Desapego tuvo éxito, el auge del tema fue de varios cuatrimestres atrás. Quizá pudieron haber cobrado más dinero de los que debían porque cuando eso un rubro se usó como algo excepcional en pandemia”, manifestó.

Dicho rubro denominado “copia privada” consistió en dar dinero a todos los socios sin excepción durante la pandemia y el remanente se siguió pagando.

También explicó el directivo que “ese dinero le perjudicó a las personas que realmente tuvieron éxito, y justo fue en el cuatrimestre”.

A raíz de esto, “los socios hicieron la denuncia, abrió el caso Dinapi y explicamos con qué criterio lo hicimos a nivel jurídico. Eso se cerró, se terminó, el plus fue de un millón de guaraníes por socio que fue distribuido a todos sin excepción”.

Ese dinero se “quitó del rubro de la copia privada, un rubro que se distribuye según el uso de las obras. Nosotros sacamos más del 50% de ese rubro para darlo de manera excepcional, y eso perjudicó a varios socios”, reiteró.

“Hoy el criterio es que si vos sonaste 10 veces, te tengo que pagar cada vez que vos sonaste, si tus obras en este cuatrimestre sonaron 100 segundos es igualitario para cualquiera, vale lo mismo”, expresó Portillo.

Finalmente, el directivo reafirmó que los integrantes de Purahéi Soul cobraron este mes. “Se le llamó a Jennifer Hicks, la otra integrante de Purahéi Soul, y se le pidió que haga llegar una planilla por actuaciones que hicieron pero tienen que presentar una planilla; sin embargo, no se acercaron a la entidad”, refirió.

“Ellos sí cobraron, no en cheque ni en efectivo, pero cobraron en el banco el 100 % de sus regalías”, aseguró.

Purahéi Soul en Youtube

En cuanto a las reproducciones en YouTube mencionadas por Narváez, Portillo afirmó que “las regalías digitales se perciben a través de una empresa llamada LatinAutor, que a su vez distribuye estas regalías a varias sociedades de autores de Latinoamérica”.

Y en cuanto al monto de G. 300.000 que fueron otorgados a los socios, el presidente de APA informó que el 21 de diciembre pasado la comisión directiva aprobó la ayuda social.

“En sesión de la Comisión Directiva de fecha 21/12 se tomó la decisión de otorgar una ayuda social de incentivo para el fomento de la creación a los socios que generaron por debajo de G. 300.000″

Esto significa que si un socio generó, por ejemplo G. 100.000, ahora se le va a depositar G. 200.000 y al que generó G. 50.000 se le va a depositar G. 250.000.

De esta manera, todos los socios van a recibir en total como mínimo el monto de G. 300.000. Regalías + Ayuda de Incentivo para el fomento de la creación.

“Es importante destacar que este dinero se da según disponibilidad y sale de los fondos sociales, no es producción del socio, no es regalía por el uso o difusión de sus obras”, finalizó.