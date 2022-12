Privados no descartan suba del combustibles tras retorno del impuesto al consumo

Para Jorge Cáceres, gerente de Copetrol, el hecho de que volverá a cobrarse el impuesto selectivo al consumo por importación de nafta, fue una medida que tomó el Poder Ejecutivo para contener los precios. “Pero ahora decidieron volver a los valores normales, y es un monto significativo, porque como se calcula sobre el porcentaje sobre los precios de comercialización y estos subieron significativamente es un número que va a impactar. Estamos haciendo nuestro número para saber cuánto va a ser la incidencia”, manifestó.

Lea más: SET: naftas no subirán, pese a que impuesto selectivo al consumo volverá a valores normales

Consultado acerca de si existe un compromiso de no subir los precios, alegó: “Les dijimos que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que eso nos afecte, pero no estamos 100% seguros sobre ese tema. Tenemos entendido de que va a subir el impuesto al consumo selectivo al diesel, pero no va a subir el 100% de lo que bajó, va a subir una parte. Va a salir un decreto seguro mañana”.

“El impuesto selectivo al consumo del diesel es un importe fijo en guaraníes, G. 680 por litro y el Ejecutivo hizo una baja de G. 250, es decir, bajó a G. 430, y era una manera de apoyar a que las subas se amortiguaran de cierta manera”, explicó.

“De esos G. 250, no van a subir todo, sino un 50% y entonces, cada empresa tendrá que hacer el cálculo de qué incidencia tiene en su estructura de costos para ver si puede absorver o no, o transferirle al cliente de nuevo. Por lo tanto, podría eventualmente encarecerse el gasoil y la nafta, estamos haciendo nuestros cálculos”, alegó.

Confirmaciones, la próxima semana

Cáceres reiteró que por el momento, siguen haciendo cálculos y que recién la próxima semana podrían tener respuestas concretos acerca de si subirían o no el precio de los combustibles.