Caso Zapag: conformación de junta médica y otras diligencias, para inicios de 2023

La agente fiscal Claudia Aguilera, quien interina al fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, recusado, informó a ABC que a pedido del Ministerio Público el juzgado penal de garantías consintió la realización de una junta médica para la cual ahora solo se aguarda su conformación, que puede llevarse a cabo entre los meses de enero y febrero, en el marco de la pesquisa del hecho del que fue víctima Benjamín Zapag.

“Mediante el dictamen de esa junta médica se va a poder apreciar la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, ya que todas las partes involucradas van a proponer sus médicos”, expuso la representante del Ministerio Público.

Aguilera comentó además que se tiene prevista la realización de la reconstrucción de los hechos, sin embargo la jueza penal de garantías Cynthia Lovera todavía no estableció una fecha para que se lleve a cabo esta diligencia.

En este sentido, se debe tener en cuenta que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público estarán de feria a partir del 2 hasta el 31 de enero.

Procesados por agresión no declararon ayer

Ayer en horas de la mañana se presentaron en el despacho de la fiscala Claudia Aguilera, ubicado sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción de la capital, para su audiencia indagatoria Marcello Fretes y Héctor Grau, asistidos por los abogados Sara Parquet y Álvaro Arias, respectivamente.

Los coimputados por el hecho punible de lesión grave, según el artículo 112 del Código Penal, se abstuvieron de brindar declaración. Actualmente, tanto Fretes como Grau cuentan con la medida de arresto domiciliario.

En prosecución al caso, anteriormente se prestó y dio su declaración testifical el oftalmólogo Dr. Ricardo Perán, quien fue el encargado de asistir en el área de urgencias a Benjamín Zapag y ordenar que se le practiquen los estudios iniciales para conocer el tipo de lesión que presentaba.

Perán había manifestado que se le realizó una tomografía computarizada al joven Zapag, pero previamente había observado que el mismo presentaba un hematoma periorbitario, y ya con los estudios se constató un traumatismo facial y la fractura del piso orbital.

Aguilera también adelantó que aguarda la presentación y declaración del Dr. Rubén Ayala Semidei, cirujano bucomaxilofacial, quien fue el que realizó la cirugía a Benjamín Zapag, a modo de que pueda aportar mayores detalles en relación a la lesión y su gravedad.

Declaración de Benjamín Zapag ante Fiscalía

El 6 de noviembre, a las 2:00, Benjamín Raúl Zapag Gayet fue atacado en el baño de la discoteca “Morgan Warehouse” de Villa Morra. Por ese hecho fueron imputados Marcello Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, por lesión grave, y José Samir Samaniego Colmán (18), por coacción, pues habría amenazado a un testigo para que no identifique al agresor de Zapag.

Sin embargo, Benjamín Zapag en su declaración testifical brindada ante el Ministerio Público señaló: “En fecha 6 de noviembre de 2022, me encontraba con un grupo de amigos en el bar ‘Morgan Warehouse’, ubicado sobre la calle Del Maestro, de la ciudad de Asunción”.

Prosiguió: “Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”.

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó, los golpes vinieron de costado y a traición, yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado, me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré de que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.