Abogado recusa al juez Wilfrido Peralta y a otros dos magistrados

El abogado Miguel Ángel Rolón, procesado en principio por supuesta producción de documentos no auténticos y apropiación, presentó recusación en contra del juez Wilfrido Peralta, quien junto a sus colegas Sandra Farías y Carlos Hermosilla integran el Tribunal de Sentencia que juzga la presente causa.

“Nos están obligando a ser juzgados por un juez que ya no quiere ser juez. Faltan 24 horas para que Wilfrido Peralta deje de ser juez, jurídicamente ya no puede ejercer la magistratura porque ya no podrá ser denunciado ni enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, dijo a ABC el abogado Pedro Rodolfo Mendoza, defensor del procesado.

Agregó que también recusaron a la presidenta del colegiado Sandra Farías y al otro miembro, el juez Carlos Hermosilla, debido a que ambos rechazaron el recurso planteado por el encausado y, además, antes de la presentación de los alegatos finales advirtieron al letrado que debía defenderse del hecho punible de estafa.

Piden a la Corte apartar al juez Wilfrido Peralta

Mendoza calificó como grave la participación del colegiado de sentencia en el juicio oral a su cliente, alegando que los magistrados están avalando la participación irregular del juez Wilfrido Peralta, quien ya renunció a la magistratura.

Ante esta situación la esposa del acusado planteó ayer un hábeas corpus genérico, solicitando a la Corte Suprema de Justicia que aparte de todos los procesos al juez Wilfrido Peralta, ya que a criterio de la defensa el mismo “sigue siendo magistrado solo para la parte administrativa”.

El juicio oral y público se inició el pasado 28 de noviembre por supuesta producción de documentos no auténticos y apropiación, y actualmente está en etapa de presentación de alegatos finales.

Fiscalía pidió 5 años de condena para abogado

El fiscal Martín Morínigo presentó sus alegatos conclusivos el 7 de diciembre y pidió 5 años de pena privativa de libertad para el acusado, por el delito de estafa. La siguiente audiencia fue el 20 de diciembre y la querella se adhirió a la petición del Ministerio Público.

La defensa pidió presentar sus alegatos finales ese mismo día, pero el Tribunal de Sentencia resolvió finalizar con la audiencia de ese día y convocar la continuidad del juzgamiento para el 23 de diciembre.

Ante la recusación contra Wilfrido Peralta el colegiado convocó a las partes para este jueves 29, a las 9:00. Sin embargo, debido a una tercera recusación presentada en contra del pleno del tribunal, la diligencia no pudo proseguir y se esperará la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre los recursos planteados por el acusado.