Cuide a los niños, el agua es peligrosa

Saber nadar no garantiza que no corras peligro, la frase es más que elocuente si pensamos en que muchos se adentran en ríos y arroyos confiados en su porte atlético y en dominar el nado.

La experiencia, sin embargo, revela que los ahogamientos en enero se deben a descuidos, falta de prevención, ya que luego de grandes ingestas de alcohol y comida el cuerpo no resiste y muchos adultos se quedan dormidos, mientras los chicos se tiran a una piscina o arroyo.

Lea más: Playa municipal de Aregua habilitada pero el agua no es apta para bañistas

Juan Carlos Segovia, bombero voluntario combatiente de la Tercera compañía de Sajonia, aconsejó no dejar a los niños solos. “Deben permanecer con el padre o tutor. No vamos a evitar que los adultos tomen, pero no se arriesguen a meterse en aguas profundas”.

Insistió también con la aplicación de protector solar a niños y bebés, que por más que no estén directamente expustos al sol se queman.

Cuide a los niños en varios aspectos

Si la gente almuerza que espere 45 minutos para que el organismo haga la digestión.

Si hubo insolación es mejor no ponerle nada, solo agua fresca a la persona, y llevar al niño al médico.

También recordó que hay diferencias en un arroyo, piscina y ríos. “El arroyo posee el agua más tranquila y no es tan profunda, mientras que en el río tenemos la parte playa pero es más profunda con pozos que succionan a la persona”, según el bombero voluntario.

En cuanto a las “piscinas generalmente permiten ver a los bañistas. “Lo mismo hay que tener cuidado, porque la ingesta de alcohol limita a las personas en sus reflejos y los ahogamientos se producen en piscinas, arroyos y ríos”.

Aunque sepan nadar, los niños no deben permanecer solos junto a un estanque, piscina, ni siquiera un balde de agua está libre de riesgos.

Cuide a los niños todo el tiempo

Al ir a un arroyo los adultos deben estar al tanto de lo que hacen sus hijos, desde la prevención de ahogamientos, la protección solar y la debida hidratación.

Muchos adultos se olvidan de que el agua para beber debe ser potable, de lo contrario la familia se expone a gastroenteritis y otros inconvenientes.

Cuide a los niños, lleve protector y repelente

En el bolso de viaje recuerde llevar: