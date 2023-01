Hato ganadero nacional cayó casi 800.000 cabezas en dos años

“Brasil, Argentina y Uruguay son importantes competidores para nuestro país en producción de carne bovina y comercialización, y han logrado mantener su hato ganadero (incluso crecer un poco), mientras que nuestro país está disminuyendo peligrosamente. Estimamos que al cierre de la vacunación de este año (marzo 2023), cerraremos con 13.200.000 o 13.300.000 de cabezas; por tanto si comparamos con el stock del 2020, cuando teníamos 14.000.000 de cabezas de ganado; en solo 2 años ya hemos caído entre 700.000 y 800.000 cabezas, y esto creemos que pasa porque el productor está perdiendo dinero y se ha desmotivado”, empezó diciendo el titular de Appec.

Por qué dicen que pierden

“Actualmente el precio que reciben los productores por los animales está muy por debajo del precio de principios de 2022 (ver infografía). El coste juega un papel preponderante, es la principal clave del negocio, al vender al costo o debajo del costo el negocio fracasa. Es lo que expresamos con los números, a esto se suma la pérdida de stock y una caída en la faena nacional”, confirmó Serratti.

¿Se pueden recuperar esas 800.000 cabezas perdidas?

“Claro que podemos recuperar esas 800.000 cabezas, incluso podríamos crecer más también, nuestro país tiene productores que saben de este negocio, tenemos excelentes profesionales, campos que podrían dar más kilos por hectárea y los bancos tienen recursos con plazos suficientes.

Si en el 2004 teníamos 7.000.000 de cabezas y en 2020 llegamos a 14.000.000, está demostrado que podemos crecer, no veo impedimento alguno, solo falta la mirada con ese objetivo, y que todos pensemos en lo mismo como lo hicimos hace 20 años y esto cambiará rápidamente”, explicó nuestro entrevistado.

No todo está mal, porque hay productores eficientes

Sobre los productores tecnificados y que están logrando mayores rendimientos en sus unidades de producción, dijo: “Evidentemente hay un grupo de productores que se destaca con la manera de proceder en el negocio, lo encara a nivel empresarial, buscando eficiencia en todas las líneas, por ejemplo entorando a los 24 meses las vaquillas, marcando arriba del 70 por ciento por cada 100 hembras servidas, terminando un novillo a los 24 meses, cuando hasta hace poco lo hacíamos en 36 meses. Es la mirada empresarial y no solo ganadera, inversión en tecnologías y capacidad de gente, creo que son algunos de los factores que los diferencian”.

Una visión para este año

“Si no trasladamos los precios internacionales o los precios locales que la industria percibe, si no entendemos que todos debemos ganar, si no entendemos que debemos estar en todos los mercados , especialmente en China, si no logramos tener un instituto de la carne paraguaya que estudie los mercados, que dé transparencia, no saldremos de esta coyuntura; el productor está sin expectativas de que esto va a mejorar, y es lo peor que puede pasar en una actividad”.

“Hago un llamado al Gobierno nacional para que intente mediar en esta situación, para que no nos pongamos restricciones para ir por los mercados más importantes, hago un llamado a la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), para que analicemos esta grave, penosa y lamentable situación en que está la producción nacional. Es hora de hablar y de escucharnos. Estamos a tiempo”, finalizó el directivo de la APPEC.