Vacuna indicada para infección bacteriana no es traída por el Ministerio de Salud Pública

Según se lee en la indicación médica del producto, la vacuna antipiogena polivalente está indicada como profilaxis de infecciones bacterianas de vías aéreas, como rinofaringitis, rinitis, laringitis, sinusitis y broncopatías crónicas, así también infecciones localizadas recidivantes, como mastitis, forunculosis y piodermitis.

Son muchas en Paraguay las personas que necesitan de esta inmunización, pues se las recetan sus médicos, quienes les señalan que se debe administrar en un tratamiento de cinco semanas, por vía subcutánea o intramuscular, con dos aplicaciones semanales en intervalos de dos a cuatro días.

Personas que acudieron recientemente a hospitales del sistema de salud, y que necesitaron de la mencionada vacuna, descubrieron que la misma no está disponible en el sistema de salud.

El único argumento que dieron desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es que el biológico no forma parte del esquema regular, y que nunca formó parte. En definitiva, esta vacuna nunca se compró, según esta dependencia del Ministerio de Salud.

Vacuna antipiogena : “Evidencia científica muestra que no tiene eficacia”, dice Salud Pública

El infectólogo clínico Hernán Rodríguez, actual director de Investigación de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, indicó a ABC Color que esta vacuna sí se traía hace muchos años a Paraguay, pero dejó de venir, porque, según observaciones científicas, se demostró que no tiene eficacia en las infecciones bacterianas.

El especialista puntualizó que esta vacuna se solía aplicar en pacientes con piodermitis, popularmente conocida en Paraguay como susu’a, que son inflamaciones de la piel con pus. Pero según el experto, hoy día el protocolo de prevención para piodermitis es otro. “Hoy se utiliza un antibiótico en crema llamado mupirocina, que se aplica en las fosas nasales, porque allí hay mayor cantidad de las bacterias que producen estas infecciones”, señaló el profesional.

Detalló que la bacteria que produce esta infección se llama Staphylococcus aureus y todos la tenemos, pero solo algunas personas desarrollan pus e inflamación en la piel. Cuando un paciente tiende a repetir estas infecciones, se recomienda como profilaxis el uso de la mupirocina, disponible en Paraguay.

El médico contó que la penicilina también se usó en su momento contra este tipo de infecciones, pero a partir del año 2013 la bacteria demostró resistencia a este tratamiento.

Se usó hace 25 años atrás

El médico dijo que la vacuna antipiogena existe y se sigue vendiendo cruzando la frontera, pero “la eficacia a nivel población no existe”. Admitió que se usó hace aproximadamente 25 años atrás en Paraguay, pero se demostró que los pacientes no mejoraban.

Señaló que en estos casos se deben tener en cuenta estudios de población y no casos aislados. Especificó que es en los ensayos clínicos donde se determina si es o no relevante la acción de tal o cual producto.

Enfatizó que “los protocolos actuales no incluyen a la vacuna antipiogena dentro de la profilaxis de la piodermitis”.

Tampoco se recomienda para aumentar defensas

Señaló que la vacuna antiopiogena tampoco está recomendada para quienes tienen defensas bajas, pues la persona que desarrolla piodermitis en realidad sí tiene defensas, por eso el sistema inmunológico sí está “dando la pelea” a la infección.

Con respecto a la diferencia de criterios, y la existencia de médicos que todavía recomiendan esta vacuna, el especialista se limitó a respaldarse en la evidencia científica “y no en la eminencia”, dijo. “Por más eminente que sea como profesional, eso no tiene suficiente peso como una evidencia científica”, expresó Hernán Rodríguez.

No está registrada

La vacuna no está registrada en la Dirección de Vigilancia Sanitaria, por lo que no se consigue ni siquiera en el sector privado. Esto, debido a que en nuestro país “los protocolos de prevención ya no contemplan ese producto como profilaxis, y al no usarse, las empresas farmacéuticas no encuentran un negocio”, explicó el infectólogo.

El médico concluyó que “no es algo extraño” que exista disparidad de criterios médicos, y que de hecho “hay muchos productos que entran al mercado y luego salen, ya sea por su ineficacia o por demostrase que tiene efectos adversos”. “La ciencia ha avanzado mucho; por ejemplo, vemos todos los días que personas con piodermitis son tratadas con penicilina, y desde hace 10 años en la guía de tratamientos ya se indica otro tipo de antibióticos”, ejemplificó el especialista.

Muchos médicos la siguen indicando

Pese a lo dicho por el infectólogo referente del Ministerio de Salud, diariamente hay numerosos pacientes que acuden a hospitales regionales por cuadros de infecciones bacterianas, y reciben indicación médica de que necesitan aplicarse este biológico, por lo que no les queda de otra que recurrir a la ciudad de Clorinda, Argentina, en una desesperada búsqueda por conseguir la medicación a precios más convenientes.