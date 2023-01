Maniobra RCP: ¿cuándo se debe aplicar y en qué caso no hacerlo es una omisión de auxilio?

Saber cuándo y cómo realizar la maniobra de emergencia “RCP” puede salvar una vida, pero tampoco debe ser aplicada en todo momento, sino siempre cuando una persona presenta un paro cardiorrespiratorio, es decir, no tiene pulso y no respira.

Según el instructor de Primeros Auxilios de la Cruz Roja, Paolo Barboza, esta maniobra se utiliza cuando el corazón dejó de latir y con las manos se va supliendo la acción que realiza el corazón o también los pulmones.

Si se detecta que una persona no tiene pulso, verificando su cuello o al constatar que su corazón no está latiendo, el paciente debe estar boca arriba, acostado firmemente en el suelo y quien realizará la RCP debe colocar ambas manos en el centro del pecho del afectado, con una mano abierta y la otra encima “abrazando” los dedos para comenzar con las compresiones que deberían ser como 100 por minuto o hasta que se dé una reacción de quien recibe la maniobra.

De igual manera, aplicando o no la maniobra, se debe dar aviso a un sistema de emergencia como el 132 de los Bomberos, alertando sobre la situación para que puedan llegar personas capacitadas para brindar una atención, instó Barboza.

¿Cuándo realizar RCP?

Por su parte, el capitán Manuel Brítez, director del departamento de servicios prehospitalarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), explicó que la maniobra de reanimación cardiopulmonar debe ser aplicada cuando se ve que una persona colapsa súbitamente, citando como ejemplo que está en la vía pública y alguien se desmaya, pero no así en la totalidad de los accidentes de tránsito.

Si esta persona no reacciona o tampoco responde a algún estímulo, se debe verificar su pulso y en caso de no tenerlo, se deberá realizar RCP, colocándose uno de rodillas al lado de la persona, con los brazos extendidos y, según recomendó, se puede tener en la mente una música que tenga unos 120 beats per minute (pulsaciones por minuto), ya que las compresiones deben realizarse rítmicamente.

“Si no hay estímulo alguno, la persona debe arrodillarse al lado del paciente, con los brazos extendidos y comenzar la maniobra. El talón de una mano en el centro del pecho y la otra encima entrelazando los dedos para comenzar las compresiones, que deben ser entre 100 a 120 por minuto. En los cursos se recomienda tener una música en la cabeza y seguir el ritmo, como Stayin’ Alive o algunas otras que tengan 120 BPM”, explicó.

Asimismo, Brítez también resaltó la importancia de dar aviso a los sistemas de emergencia, como los bomberos (132) o el 141 del SEME para ambulancias.

Si no aplico RCP, ¿es una omisión de auxilio?

En caso de desconocer esta maniobra o no realizarla, según explicó el capitán de bomberos, en Paraguay no existe la ley del ‘buen samaritano’ como en otros países, por lo que si una persona que está en la vía pública como peatón y no interactúa en una situación de emergencia, no podría ser imputada por eso.

Pero la situación es diferente en los accidentes de tránsito, donde no llegar a aplicar esta maniobra o directamente no asistir a una posible víctima, ahí sí se comete una omisión de auxilio, que según el código penal paraguayo se establece lo siguiente:

Omisión de auxilio: El que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable pudiendo hacerlo sin riesgo personal será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa cuando:

El omitente estuviera presente en el suceso o cuando se le hubiera pedido su intervención en forma directa y personal. Cuando el omitente, por una conducta antijurídica anterior, haya contribuido a que se produjera el riesgo, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta dos años o multa.

Ante esto la exigencia de conocer los primeros auxilios para acceder o renovar la licencia de conducir, el capitán resaltó que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay realiza este curso de una hora de forma online y los interesados pueden informarse al respecto ingresando a https://cursos.cbvp.org.py.

Asimismo, la Cruz Roja también ofrece los cursos de primeros auxilios los días lunes, miércoles y viernes, en horarios de mañana y tarde, también con una duración de una hora y un costo de G. 30.000. Para más información, uno puede buscar las páginas de la Cruz Roja Paraguaya y sus filiales en las redes sociales.

