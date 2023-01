ANDE aún no determina la causa del apagón del sábado

El sábado pasado, numerosas ciudades quedaron sin el suministro de energía eléctrica o sufrieron problemas de baja tensión debido a un disparo en la línea de transmisión de 500 kV en la margen derecha de Itaipú, lo cual afectó a la línea de 220 kV.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, indicó que todavía no determinaron la causa del problema registrado. “Se están realizando las verificaciones técnicas y el recorrido por el trayecto desde Itaipú hasta Villa Hayes, por si se encuentra algún rastro; podría ser, por ejemplo, una quemazón en algún sector que haya afectado las redes de transmisión, o podría ser que algún equipo estaba perdiendo por algún motivo su sistema de aislación. Todavía no se tiene identificado exactamente porque fue muy fortuito, muy puntual”, consideró.

“Muy fortuito”

Aseguró que no permaneció la avería, pese a que se reportaron problemas más prolongados en algunas zonas puntuales. “Cuando se activó la protección, automáticamente al verificar todos los análisis técnicos se disponibilizó la línea, 10 minutos después. No se ha detectado ningún problema grave, por tal motivo, nuevamente entró en operación la línea”, agregó en contacto con ABC Cardinal.

Así también, desmintió los rumores de “boicot” o algún sabotaje deliberado. “Yo confío mucho en los técnicos profesionales de la ANDE y la Itaipú Binacional. Al mismo instante actuaron las dos protecciones y se supone que realmente hubo un inconveniente”, respondió el titular de la ANDE.

Agregó que no se registró una avería permanente y “el problema ya pasó”. No obstante, resaltó la importancia de seguir trabajando en la inversión para la mejoría de todo el sistema eléctrico. Agregó que el promedio anual debe ser de al menos US$ 300 millones para poder mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico paraguayo.

Detalló que el año pasado se invirtieron US$ 333 millones en distintas obras de infraestructura y este año se superaría el monto, según lo proyectado. “Nos falta mucho, tenemos que continuar con este nivel de inversión para llegar al servicio que nos merecemos”, finalizó.