Turismo guiado: planificar visitas a Yaguarón cuesta entre G. 10.000 y G. 20.000

Planificar una visita a Yaguarón como opción de turismo interno, con el acompañamiento de un guía, tiene un costo por persona de G. 10.000; por pareja o familia, de G. 20.000; sin embargo, “los turistas nacionales no consumen la guiatura”, asegura Luis Rodríguez, intendente de la ciudad.

La iglesia de Yaguarón es considerada dentro del arte barroco franciscano-guaraní una gran obra arquitectónica que fue construida con madera de lapacho, decorada con retablos tallados en madera y recubierta con láminas de oro.

“Mucha gente llega, pero sólo mira por fuera, algunos hasta piensan que se les quiere estafar cuando se habla de visita guiada, no quieren pagar G. 20.000. Entran pero no aprecian nada de lo que tiene la iglesia, no saben qué representa el altar mayor, el túnel”, manifestó Rodríguez.

El cerro Yaguarón, otro atractivo turístico en la zona

El cerro Yaguarón también cuenta con guías para grupos. El intendente comenta que anteriormente era un lugar que albergaba a personas con problemas de drogadicción; sin embargo, ahora se convirtió en un sitio donde las familias pueden acudir sin temor a la inseguridad.

Allí también se encuentra una galería donde se puede observar y adquirir recuerdos, como artesanías, indican.

Lea más: Sitios históricos ofrece Paraguarí como alternativa para el turismo interno

Uno los sitios emblemáticos para el momento de la fotografía es donde se encuentra la gran “piedra sonora”, el Itá Campana, además del recorrido por los senderos mitológicos como el sendero Malavisión y el sendero Karai Pyhare.

Oficinas de turismo en Yaguarón

El intendente Luis Rodríguez lamentó que sólo puedan abrir los domingos; sin embargo, resaltó que se puede escribir al número de WhatsApp (0994) 220-097 para recibir una guía para recorrer la ciudad.

“Abrimos sólo los domingos porque la gente no llega y no podemos sostener”, insistió.

Agregó que también son muy utilizadas las redes sociales de la Municipalidad para hacer llegar información referente a turismo de la zona.

Actividades para realizar en Yaguarón