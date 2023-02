Rechazan horario extendido por falta de almuerzo escolar en escuela de Caaguazú

Con carteles y pancartas un grupo de padres de familia de la Escuela Básica N° 661 Juana María de Lara de la comunidad Potrero Guayaki de Caaguazú se manifiestan frente a la institución para exigir el rechazo de la implementación de la escolaridad extendida debido a la falta de provisión del almuerzo escolar por parte del municipio.

Lea más: Escuelas de Caaguazú, en deplorable estado

Alegan que el año anterior se entregaron solo durante 60 días y el resto de año se quedaron sin la comida, por lo que exigen que se vuelva a establecer el horario normal de 07:00 a 11:00 y 13:00 a 17:00.

Lea más: Supuesto abuso sexual en una escuela céntrica de Caaguazú

“El horario extendido no funciona aquí, no hay estructura, no hay almuerzo escolar, la comida viene apenas dos meses y después nuestros niños ya no tienen qué comer”, explicó uno de los padres, Néstor Ortiz.

Añadió, “muchas veces nosotros tenemos que traer para dar de comer a los niños y muchos vivimos lejos y trabajamos y nos cuesta. Somos gente humilde, no nos sobra dinero para comprar todos los días. Hay personas que tienen más de dos hijos y eso cuesta mucho más”.

Lea más: Derrumban con topadoras una escuela en la Colonia Bergthal

Rechazan horario extendido porque no hay infraestructura

Asimismo, el hombre lamentó que la institución no cuenta con infraestructura necesaria para la comunidad de los niños como una sala comedor, por lo que deben comer los alimentos bajo los árboles o en los pasillos de los pabellones.

“La escuela no tiene infraestructura, los niños comían los alimentos debajo de los árboles o en los pasillos, sin ningún tipo de comodidad. El horario extendido es inviable en esta escuela”, puntualizó Ortiz.

Intentamos conversar con la encargada de despacho de la institución, Lic. Rumilda Santacruz, pero no atendió nuestras llamadas y no respondió los mensajes. Y la directora departamental de Educación de Caaguazú, Lic. Alcira Benítez,se encuentra de vacaciones.

La escuela Juana María de Lara es una de las referencias de la comunidad de Potrero Guayakí y cuenta con más de 300 alumnos, desde el jardín hasta el sexto grado en los turnos mañana y tarde.

El horario extendido se implementó desde el año pasado y fue todo un fiasco, según denunciaron los padres.

Falta de presupuesto para almuerzo escolar

El intendente municipal de Caaguazú José Ríos Núñez (PLRA) alegó que los pocos días de provisión del almuerzo escolar se debe a la gran cantidad de escuelas beneficiadas del programa y el poco presupuesto que maneja el municipio.

Además, anunció que este año lectivo será menor por recortes en el presupuesto del Fondo Nacional de Inversión Pública para el Desarrollo (Fonacide).

“El presupuesto para el almuerzo escolar no es suficiente y hay muchas escuelas que necesitan, intentamos hacerles llegar a todos, pero no alcanza para todo el año. El Ministerio de Hacienda recortará los presupuestos de Fonacide que va significar menos días de comidas para los niños”, explicó el jefe comunal.

La Municipalidad de Caaguazú el año pasado invirtió un total de G. 1.066.520.000 para la provisión del complemento nutricional a unas 10 escuelas.

Tres de las instituciones con la escolaridad extendida, con un total de 82.040 raciones de comida, por tres meses para un total de 1.272 alumnos.

Para este año el municipio aún no ha realizado el llamado a licitación pública por falta de transferencia de recursos por parte de Hacienda.