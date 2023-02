Iniciaron las clases en la escuela de Yaguarón, pero los padres de familia protestan contra el director

En pleno inicio de clases los padres de familias de la escuela y colegio Prof. Teodoro Rodríguez, decidieron desarrollan una manifestación pacífica porque no están de acuerdo con que el director de la escuela Agüero, siga al frente de la institución. Piden que sea separado del cargo, manifestó la presidenta de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), Hilda Oviedo.

La titular de la ACE, señaló que el director tiene denuncias en su contra, que en su momento fueron elevadas a instancias superiores del MEC, por supuestos hechos de mala utilización de los recursos económicos que el Ministerio desembolsó para la escuela en cuestión.

“Son G. 52.699.900 para compra de pupitres, cuya adquisición se tenía que realizar con el aval de la ACE y la Comisión de Riesgo, pero él lo realizó a título personal”, supuestamente armentaron.

Además se quejaron por supuesto mal desempeño en sus funciones y falta de gerenciamiento para mejorar la institución. Sin embargo, hasta ahora no se le abrió ningún sumario administrativo, y menos se atendió el pedido de los padres que este año ya no querían iniciar las clases con el mismo director.

Iniciaron las clases con impedimentos para que entren los alumnos

En principio no ingresaban algunos alumnos cuyos padres no acompañan esta protesta, y que pidieron que dejen pasar a sus hijos. Ante dicha situación el Sub Jefe de Comisaría de este municipio, Víctor Ruíz Díaz, pidió a los manifestantes dejar ingresar a los alumnos y docentes que quieran estar dentro de la escuela, a lo que accedieron los padres.

El director de la institución se quedó frente de la escuela con el acompañamiento de efectivos policiales.

Al ser a bordado sobre el tema se limitó a decir que no tenía nada que comentar y que se pregunte todo a los manifestantes. La institución cuenta con más de 220 alumnos.

No puede ser separado sin sumario

Al respecto consultamos con la Directora Departamental de Educación de Paraguarí, Mtr. Gladys Norma Mendoza, quien manifestó que el 20 de diciembre del 2022 habían recibido en la en asesoría externa la denuncia mencionada por la presidenta de la ACE.

Dicho expediente se encuentra aún en asesoría jurídica externa del Mec y se está aguardando el dictamen de dicha instancia para saber qué determinación se puede tomar al respecto.

Explicó que por el momento no se puede separar del cargo -al director- como piden los padres de familia porque no existe aún un sumario, y eso dependerá de lo que resuelva asesoría jurídica.

Dijo que espera que los padres tomen conciencia y aguarden dicho resultado, y puedan llegar a un acuerdo para que los niños accedan a desarrollar las clases.

El supervisor Carlos Báez ya estuvo en la institución y debe elevar un informe también de su visita a la institución. Luego verán a que arreglo se llega en dicha escuela, dijo finalmente Mendoza.