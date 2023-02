Autoridades olvidan a pobladores de Caacupé que claman por el servicio de agua

Unas 800 familias sufren desde hace 15 días la falta del liquido vital en la ciudad de Caacupé. Los usuarios lamentan la incomodidad e incertidumbre en la que tienen que vivir por la deficiencia del servicio que ofrece la Junta de Saneamiento, que se encuentra ubicada en la zona de Potrero Po’i.

Laura González, pobladora de la comunidad Isidoro Guillén, relató que hace 15 días están sin el servicio eficiente del agua, porque uno de los motores se quemó. Desde hace varios días piden auxilio a las autoridades, pero simplemente no responden al pedido de la ciudadanía

Si bien en estos días estuvieron siendo asistidos por los Bomberos Voluntarios de Caacupé, ellos tampoco cuentan con el combustible ni el dinero para movilizarse de forma continua.

Es por esa razón que habían solicitado ayuda al intendente de Caacupé Diego Riveros (PLRA) y al gobernador de Cordillera Julio Romero (PLRA), para que les cooperen con el combustible a los Bomberos. Sin embargo no respondieron al pedido de los pobladores. “Ya llamé y escribí al intendente y al gobernador, pero ignoraron nuestros pedidos”, expresó.

Ante esta situación las familias afectadas tomaron la iniciativa de colaborar entre todos, Gs. 20.000 cada uno para realizar la compra de un nuevo motor. El costo de la primera entrega para la instalación del motor es de Gs. 6.500.000.

“Estamos procurando de acelerar el proceso nosotros mismos, porque si dependemos de nuestras autoridades no tendremos nada”, indicó.

Vecinos colaboran para que bomberos tengan combustible

Laura González, manifestó que hoy nuevamente intentaron comunicarse con las autoridades, pero no tuvieron respuesta. Ante la desidia, los pobladores afectados colaboraron entre todos para cargar el combustible a los Bomberos, y así pudieron movilizarse para distribuir el agua en las comunidades que lo necesitan.

En el lugar hay una gran cantidad de familias que no tiene ni con que juntar el agua, y muchos incluso tienen que salir hasta el centro para comprar el liquido vital.

“Estamos en una situación realmente triste y vergonzosa, ya son varios días que estamos en estas condiciones, ya no podemos vivir así”, expresó con indignación la denunciante.

Junta de Saneamiento debe Gs. 1.000 millones a la Ande

Según datos que son de público conocimiento, la Junta no puede siquiera ofrecer un buen servicio porque tienen una alta deuda acumulada.

Los habitantes de las comunidades que sufren del mal servicio señalan que la Junta de Saneamiento de la zona está en su peor momento, porque la institución debe G. 1.000 mil millones por la energía eléctrica a la Ande, y por eso aseguran que no podrán resolver con rapidez el problema que los aqueja.

Actualmente cuentan con 1.800 usuarios, de los cuales pagan de forma mensual, pero no se recibe un buen servicio. Los pobladores aseguran que no tienen porqué pagar por un servicio que no reciben. Sin embargo las facturas siguen llegando como si todo estuviera normal.

Para consultar sobre los inconvenientes llamamos al interventor de la Junta de Saneamiento Marcos Britos Guillén, pero no atendió a nuestra llamada.

Así también llamamos al intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), y no contestó nuestra llamada. También intentamos comunicarnos con el gobernador de Cordillera Julio Romero (PLRA), pero tampoco atendió a nuestras llamadas. Estamos abiertos si desean referirse al caso.