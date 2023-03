Allanan laboratorio de medicamentos en Ñemby

Un laboratorio de medicamentos ubicado en el barrio Pa’i Ñu de Ñemby, zona limítrofe con San Lorenzo, está siendo allanado por un equipo del Ministerio Público y de la Policía Nacional, acompañado también de técnicos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).

Al respecto, Mirtha Mendiola, inspectora de Dinavisa en el procedimiento, detalló que en el lugar opera una clínica que tiene en su planta alta un laboratorio y se presume que a los pacientes que acuden a este centro se les recomienda adquirir los medicamentos que son producidos allí.

Sin embargo, la química farmacéutica precisó que encontraron varias materias primas vencidas y que no hallaron el registro sanitario. Incluso, manifestó que se desconoce el contenido de los distintos productos que elaboran en este laboratorio.

“No se cumplen los requisitos para los productos fitoterápicos y no se cuentan con buenas prácticas de producción. Algunos productos ya están envasados y no tienen etiquetas. No se sabe si la señora que atiende es doctora o no y no tienen habilitación”, señaló la funcionaria.

Versión de la dueña del laboratorio allanado

Por su parte, Elizabeth Benavente, propietaria de la clínica “Vitalidad” y del laboratorio que lleva su apellido, manifestó que “hay gente con muy mala intención” y aseguró que su instalación se encuentra habilitada.

De igual manera, dijo que los productos que no tienen su habilitación al día es porque supuestamente la Dirección de Vigilancia Sanitaria “perdió 13 carpetas que aún están dentro del Ministerio de Salud”.

Asimismo, Benavente sostuvo que su laboratorio “nunca tuvo ninguna denuncia” y argumentó que sus productos no tienen ningún tipo de contraindicación con otros medicamentos. “El médico responsable pone la etiqueta y nosotros no usamos conservantes, aromatizantes ni colorantes”, refirió.

Por su parte, el fiscal Eugenio Ocampos manifestó que la mujer no presentó la documentación requerida para la comercialización, venta y consumo de este tipo de productos. Igualmente, agregó que los técnicos de Dinavisa y Dinapi no encuentran los registros para la habilitación del local.

