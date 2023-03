Municipalidad de Isla Pucú cerrada por puja entre concejales por la intendencia

La Junta Municipal de Isla Pucú había acordado la designación de Daniela Argüello (PLRA) como presidenta de la legislación corporativa, luego de la renuncia de Sonia Fleitas (PLRA), quien decidió dedicarse a su campaña para lograr una banca en la Cámara de Senadores.

Cuando Fleitas dejó el cargo, automáticamente asumió Argüello como intendenta interina. Esta sucesión se realizó en la sesión extraordinaria el pasado 25 de enero. La bancada del PLRA, en su mayoría, apoyó a Argüello, mientras que los opositores apoyaron a la concejal Benicia Rotela, también del PLRA.

Los integrantes de la Junta Municipal son: Benicia Rotela (PLRA), Daniela Argüello (PLRA), Diego Armando González (PLRA), Aldo Iglesias (PLRA), Pedro Eligio Velázquez (PLRA), Alexandri Irala (ANR), Juan Amado Ovelar (ANR) y José Vargas (ANR).

Ante esta situación, la bancada opositora, compuesta por Alexandri Irala (ANR), Juan Amado Ovelar (ANR) y José Vargas (ANR), quienes apoyaron a Benicia Rotela, manifestaron su disconformidad con respecto a la resolución. Alegaron que no estuvieron de acuerdo por la forma en la que se procedió para realizar una apresurada sucesión de Fleitas.

En la sesión extraordinaria destituyeron de la presidencia de la Junta Municipal a Benicia Rotela (PLRA) para designar en el cargo a Daniela Argüello (PLRA).

Según los opositores, este procedimiento presuntamente se llevó a cabo con el objetivo de que Argüello asumiera la presidencia de la junta de forma ilegítima.

Municipalidad cerrada

La Municipalidad no funciona porque los roces entre concejales continúan y ninguna de las intendentas designadas por la junta puede asumir el cargo para cumplir funciones.

Los opositores manifiestan que los concejales liberales quisieron imponer el interinato de la concejala Argüello. Recurrieron a la Justicia Electoral que emitió una medida cautelar para que Benicia Rotela (PLRA) ocupe el cargo de presidenta de la Junta Municipal. Desde entonces, hicieron cuatro convocatorias a sesión extraordinaria para tratar la designación de Rotela como intendenta interina, pero los ediles que apoyan a Argüello no asistieron.

Conflicto por el interinato de la intendencia

La concejala Daniela Argüello (PLRA) manifestó que según la resolución de la mayoría de la Junta, ella debe asumir como intendenta interina. Pero la oposición no está de acuerdo. Apelaron dicha resolución y no le permiten ejercer en el cargo. “Se hizo todo como corresponde, pero no quieren aceptar que asuma el cargo”, criticó.

Argüello lamentó que estén en estas condiciones desde hace más de un mes. Esta situación continúa y ya es muy preocupante. “Ahora estamos esperando que se expida el Tribunal Electoral”, agregó.

Por su parte, la concejala Benicia Rotela (PLRA), electa como intendenta interina por otro sector de la corporación legislativa comunal, manifestó que siguen “en la lucha constante”, queriendo que vuelva a funcionar con normalidad la Municipalidad.

“Por ley me corresponde, legítimamente, como presidenta de la Junta, asumir el interinato de la Intendencia hasta que se vuelva a elegir un nuevo intendente”, expresó.

Rotela aseguró que se violó el artículo de la Ley Orgánica Municipal. Insistió en que desde un principio debía ser la intendenta interina, pero la destituyeron adrede de la presidencia de la Junta para favorecer a Argüello.

Explicó que ante esa violación, el Tribunal de Justicia Electoral dictaminó que ella debía seguir siendo la presidenta de la Junta.

Funcionarios deciden no trabajar

Ante esta situación, los funcionarios de la Municipalidad de Isla Pucú, de común acuerdo, decidieron dejar de asistir la comuna hasta que se resuelva el inconveniente.

Alegan que están cansados de los múltiples problemas, debido a que por esta situación ni siquiera pueden cobrar sus salarios y hay mucha gente que desea realizar varias gestiones, pero no lo pueden hacer.

“Lo único que queremos es que todo esto se solucione, cuando las cosas se arreglen y tengamos una intendenta, volveremos a trabajar”, dijo uno de los funcionarios.