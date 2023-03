IPS Boquerón: pacientes reclaman lenta atención en urgencias

Todos los hospitales de Asunción y Central se encuentran colapsados a raíz del incremento de casos de chikunguña. En IPS Boquerón, se observaba una importante cantidad de pacientes en la tarde de este domingo y los usuarios reportaron largas esperas.

“Nadie te atiende. Sale la enfermera y te dice que no sos prioridad. Cómo te van a decir que no sos prioridad siendo que supuestamente es urgencia”, cuestionó Jessica Sanabria. La mujer contó que acudió con su papá ya muy temprano y siendo las 12:30 no era atendido.

Un equipo de ABC intentó conversar con el personal de guardia pero no recibió ningún tipo de respuestas. Siendo las 13:30, desde el IPS informaron que iban a enviar personal para reforzar la atención en el Hospital Boquerón.

Esta situación se repite en muchos nosocomios del sector público y del Instituto de Previsión Social. Los sectores de urgencias están abarrotados de pacientes y los médicos de guardia no dan abasto para atender ante la gran demanda de enfermos, mayoritariamente con síntomas de chikunguña.

En muchos centros médicos se reportan quejas por la lenta atención, mientras pacientes deben en algunos casos esperar parados o sentados en el suelo.

