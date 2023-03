Separan a directora de una escuela de San Antonio, y los padres exigen rendición por gratuidad

SAN ANTONIO. La escuela básica Nº 3.445 Isaac Cabrera de esta ciudad se cae a pedazos y los padres responsabilizan a la exdirectora, Mabel Cañete de Domínguez, quien tras la denuncia solo fue trasladada a la supervisión de Ñemby, y la comunidad educativa exige rendición de cuentas por gratuidad que recibió por casi diez años. La casa de estudios cuenta con un encargado de despacho, pero no cuenta con resolución y no puede recibir aporte, además ya no cuentan ni con tizas. Muchos alumnos no pueden ser matriculados por la falta de RUE.