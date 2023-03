Bicisenda: Primeros 31 km cuestan US$ 800 mil que fueron donados

Las sendas para bicicletas que ya se ven sobre calle Palma, en el centro, y en varias otras zonas de la capital del país como la avenida Primer Presidente o calles de los barrios Villa Morra, Tembetary, Ciudad Nueva y otros son parte de Amabici, la Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción (AMA), un proyecto implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y varias instituciones públicas nacionales. El proyecto cuesta en sus primeros 31 kilómetros US$ 800.000, de los cuales ya se ejecutó el 55%, según un resumen compartido por PNUD.

El documento detalla que la obra está financiada por una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en un 100% y se inició en octubre del año pasado. De los 31 km programados, se culminaron 20 km de bicisenda, hasta el día de hoy, pero los trabajos continúan.

La bicisenda es un proyecto puesto en marcha en el marco de “Asunción Ciudad Verde de las Américas - Vías de Sustentabilidad”, una iniciativa que se complementa con otras obras en diferentes áreas, como: ordenamiento urbano y territorial; áreas verdes; gestión y reducción de riesgos; gestión de residuos urbanos y consejo de desarrollo municipal.

El proyecto Asunción Capital Verde, uno de cuyos componentes son las bicisendas, tiene a su disposición US$ 7,4 millones del FMAM y es administrado por el PNUD. Además, hay una contrapartida local de US$ 240 millones, que son para la ejecución de los proyectos en distintas áreas; por ejemplo, el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, a cargo del Ministerio del Ambiente (Mades).

¿Cómo se realizó la validación de los tramos de la bicisenda?

De acuerdo al resumen del PNUD, en la Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción (Amabici) fueron validados dos tramos, que son los troncales 2 y 4. Esto fue posible después de una síntesis de encuentros y el taller con las municipalidades del Área Metropolitana de Asunción (AMA), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y organizaciones de la sociedad civil.

El reporte indica que desde el 2019 se realizaron más de 50 reuniones con las municipalidades de Asunción, Fernando de la Mora y entidades del gobierno. También se tuvo en cuenta a “asociaciones de ciclistas, comisiones vecinales y público interesado”, reza el documento.

Con el avance del proyecto también se incluyó a profesionales y equipo técnico, ”incluyendo AMA Norte (Mariano Roque Alonso, Limpio y Luque), AMA Este (San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora), AMA Sur (Villa Elisa, Ñemby, San Antonio), en conjunto con Asunción y Lambaré”.

“Entre los años 2020 y 2021 se desarrolló el proyecto ejecutivo de 61 km de bicisendas, realizando más de 50 reuniones de trabajo con instituciones, actores clave y técnicos para evaluar, y validar las diferentes propuestas. El proyecto ejecutivo junto a su licencia ambiental fue presentado y aprobado por los municipios en diciembre de 2021”, refiere el material.

Bicisendas se realizan con fondos donados

El proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas, en el que está el proyecto bicisenda, también contempla “una contrapartida nacional de US$ 240 millones en proyectos existentes”, detalla el resumen. Sin embargo, el proyecto de las bicisendas se ejecuta con US$ 800.000 que son parte de los más de US$ 7 millones donados por el FMAM.

Consultamos a representantes del PNUD sobre la fuente de estos fondos y su uso, a lo que respondieron: “los fondos son diversos. Corresponden a otros proyectos asociados y complementarios”.

Nos explicaron que algunos de ellos son proyectos del MADES, del MOPC, Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Secretaría Técnica de Planificación (STP), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y otros.

Concejala habla de ciudad más sostenible

La concejal Paulina Serrano (PQ), publicó en su cuenta de Twitter que la bicisenda acerca a los paraguayos a la posibilidad de tener una ciudad más sostenible. “Tener un carril seguro para bicis nos da la oportunidad de elegir. Es una opción de movilidad y al mismo tiempo un incentivo”, posteó.

Serrano agregó un hilo, bastante extenso, en el que brinda las explicaciones de la iniciativa. Reconoció que al proyecto le faltó más comunicación “pero es un gran primer paso”, sentenció.

A largo plazo, el proyecto Amabici busca conectar Asunción con las ciudades del área metropolitana, a través del diseño de 600 kilómetros de bicisendas.