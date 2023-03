IPS: pacientes rechazan drogas oncológicas biosimilares tras impugnación de licitación

Trastuzumab es un medicamento oncológico sumamente utilizado en Paraguay para tratar ciertos tipos de cáncer de mama, principalmente. Según información médica, se administra después o al mismo tiempo que la quimioterapia, a fin de reducir el riesgo de que el cáncer regrese.

En el Instituto de Previsión Social (IPS), alrededor de 200 personas utilizan Trastuzumab, según la Asociación de Pacientes Oncológicos, que denunció que mediante resolución N° 783/23 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DGCP), se realizó la impugnación de la licitación para la compra del fármaco original. El propósito sería la intercambiabilidad de fármacos por una droga biosimilar, según las quejas.

“Hasta el momento, el IPS provee la droga original, pero ahora se impugna la licitación y se propone la utilización de medicamentos biosimilares. No podemos recibir biosimilares, somos pacientes complicados, con la enfermedad avanzada y no podemos andar probando un medicamento a ver si nos funciona”, denunció Gloria Villasanti, presidenta de la asociación.

El fármaco utilizado actualmente en el IPS, proveído por Casa Boller-Roche, cuesta alrededor de G. 22 millones y se utiliza cada 21 días, contó Villasanti al tiempo de resaltar que no es la primera vez que la previsional intenta realizar la intercambiabilidad de la citada droga oncológica.

“En el 2018, el IPS ya intentó realizar la intercambiabilidad. Los pacientes luchamos muchísimo y finalmente no prosperó. Ahora una empresa que busca vender sus medicamentos impugnó la licitación y Contrataciones Pública dio vía libre a la impugnación. Lo que quieren estos mercaderes en lucrar con nuestras vidas”, lamentó Villasanti.

Piden eliminar antigüedad mínima de dos años para biosimilares

En la protesta que fue presentada por Libra Paraguay S.A se pide también la eliminación del requisito de antigüedad en relación a un producto biosimilar.

Actualmente, está establecido que un fármaco biosimilar debe contar con Certificado de Registro Sanitario emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) con una antelación mínima de dos años.

“El agregado de la antigüedad es ilegal y tendencioso desde todo punto de vista. El único requisito para la comercialización de un producto farmacéutico es su aprobación por autoridad competente, ya que de ello se certifica su calidad, seguridad, eficacia”, dice parte de la protesta presentada por Libra Paraguay S.A.

Villasanti aseguró que en el caso de que la previsional adquiera la droga biosimilar, los pacientes oncológicos no harán uso del mismo.

“Los pacientes apelamos a que se defienda la vida y que se respeten los criterios médicos. No vamos a aplicarnos ese medicamento, no nos va servir. IPS puede llegar a comprar, pero se va pudrir en su depósito, porque nadie se va aplicar porque no funciona”, sostuvo la representante del gremio.

Asegurados piden intermediación del Consejo de Administración

En una nota remitida ayer al Consejo de Administración a cargo de Vicente Bataglia, la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS solicitó se defienda la calidad de las medicinas contra el cáncer y que se sostengan las especificaciones técnicas del medicamento de referencia.

“Solicitamos que se defienda por sobre todas las cosas la calidad del producto ante la decisión fría y economista de la DNCP, que solo analiza la protesta desde un punto de vista de competencia de mercado, complaciendo a los proveedores y en ningún momento se preocupa por entender la delicadeza de las especificaciones para este tipo de medicamentos”, dice parte des escrito.

Biosimilar con certificación funciona, dice experto

Sobre el tema, ABC consultó el doctor Máximo González, jefe de Departamento de Oncología de Adultos del Hospital de Clínicas, quien opinó que toda vez que el medicamento biosimilar cuente con todos los estudios clínicos y tenga aprobación nacional, significa que funciona.

“Generalmente estos medicamentos están aprobados, es decir que tienen ya los estudios clínicos de validación. Si está aprobado su utilización en el país, estimo que también tiene los estudios clínicos que demuestren que tienen efectividad como el original”, indicó González.

El experto comentó también que a nivel Ministerio de Salud Pública (MSPBS) la utilización de fármacos biosimilares es cada vez más frecuente, ya que genera menos gastos al Estado. Un fármaco biosimilar puede costar incluso hasta 50% menos que la medicina original.

“La utilización de biosimilares cada vez es más frecuente en el país. No existe mucho inconveniente a la utilización de biosimilares”, aseguró.