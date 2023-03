Intensifican campaña de limpieza en Isla Pucú

Desde el inicio del año 2023 los casos de chikunguña han aumentado de forma considerable. Esta situación genera preocupación a los habitantes de la zona, teniendo en cuenta que Isla Pucú es una de las ciudades más afectadas por esta enfermedad. Es por esta razón que los funcionarios municipales con el departamento de aseo urbano y la intendente Daniela Argüello tomaron la iniciativa de llevar adelante la campaña para evitar la proliferación de la chikunguña.

Daniela Argüello (PLRA), intendente de lsla Pucú explicó que considera sumamente importante concienciar a la gente con los cuidados ambientales, y eso es lo que están haciendo desde hoy. “Estamos trabajando en equipo para recorrer todas las comunidades y patios baldíos” dijo, y reconoció que en la ciudad hay un aumento alarmante de casos de chikunguña que a la mayoría les agarra muy fuerte dejando secuelas. “Yo también me enfermé y hasta ahora no me recupero del todo”, expresó.

Argüello destacó que hoy pudieron desarrollar las limpiezas en cinco barrios del centro, en los patios baldíos y en el cementerio de la ciudad, utilizando elementos de la Municipalidad y maquinarias de la Gobernación de Cordillera.

Resaltó que todos los pobladores Isla Pucú tienen la obligación de mantener sus espacios limpios. De lo contrario serán notificados. “Isla Pucú siempre se ha caracterizado por ser una ciudad limpia y seguiremos con esa imagen”, indicó.

Lea más: Con el eslogan "Juntos contra el dengue y chikunguña", intensifican la limpieza en Caacupé

Un estudio de campo

La jefa comunal también refirió que en esta semana se dedicarán a hacer un intenso recorrido para realizar un estudio de campo para identificar cuáles son los barrios más afectados. Y ya desde la próxima semana harán la minga ambiental de forma más extensa en conjunto con el Senepa, el departamento de aseo urbano municipal y el Consejo de Salud local.

“Hasta el momento no hemos registrado ningún inconveniente con la campaña de las limpiezas, incluso la gente colabora y eso es muy importante, instamos a la población a cuidarnos entre todos y a eliminar los potenciales criaderos de mosquitos”, puntualizó Argüello.