Una pediatra que está de reunión, mientras los infantes esperan durante horas

Según la mamá que contactó con ABC Color están esperando con su hija desde hace 3 horas, le dijeron que le atenderían y que hay una sola pediatra.

Sin embargo, ninguno de los chicos que están en Urgencias del Hospital Materno Infantil ha sido atendido. Solo hay una pediatra en este centro asistencial de Capiatá.

Esperan horas para ser atendidos, y la explicación es que los médicos están de reunión.

Según refirió la mujer que prefiere que no la nombren hay muchísimas criaturas enfermas, con asma, fiebre, dolor de cuerpo, mientras los doctores están en un sorteo. Priorizan otras cosas, se quejó.

“Estoy desde las 9:00 y todavía no nos atienden, me dijeron que iban a atender pero hasta ahora no. Mi hija ahora está vomitando, y hay bebés de días que necesitan atención”, concluyó.

Intentamos hablar con el director del hospital, pero no fue posible. Estamos abiertos a su declaración.