Bella Vista se consagró campeón en competencia internacional de pesca deportiva

La actividad fue organizada por el Club Deportivo Pilarense y Copa Pucú de la ciudad de Pilar. La jornada se inició el miércoles a la noche con el lanzamiento oficial de la competencia en el local del Club Deportivo Pilarense y desde el jueves se pudo observar a cientos de pescadores con anzuelo y reels desde la costa.

También participaron los niños y adolescentes en el primer día de competencia quienes formaron fila desde la costa del río Paraguay tratando capturar alguna especie de peces. El día viernes los competidores se lanzaron al río Paraguay para capturar las diferentes especies, ya que la competencia consistió en pesca variada.

Una abuela en competencia

De la competencia participó la Sra. Estela Vega Antola, una mujer de 84 años y que según su equipo ella capturó una especie llamada tres puntos de gran tamaño que sirvió para acumular puntos.

La veterana señaló que toda la vida le gustó la pesca y que siempre participó y que solamente el año pasado no compitió " Hoy me fui a pescar y saque una especie de tres puntos. Tengo 84 años a mucha honra, soy asuncena, pero me crié en Pilar”, dijo la mujer.

Otro competidor que llegó desde la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay, es Nicolás García, quien se mostró satisfecho por la competencia y dijo que es la primera vez que visita Paraguay, “Estuvo entretenido la competencia, cada año vienen mis compañeros desde Uruguay esta vez me invitaron y vine, es la primera vez que visito Paraguay, me encantó la ciudad, son muy buena gente ” señaló el competidor extranjero.

Club Bella Vista, equipo ganador

El equipo de competidores del Club Bella Vista ( Colonias Unidas-Itapúa) se adueñó de la edición N° 52 del Torneo Internacional de Pesca Variada de Semana Santa.

Los pescadores de Bella Vista obtuvieron el título de Club Campeón, quienes a la hora de puntuar sumaron las 3 lanchas mejores posicionadas.

Igualmente obtuvieron la Copa Centenario (suma de las 5 lanchas mejores ubicadas) además el trofeo de equipo ganador de la competencia.

Los competidores del club de Bella Vista- Itapúa, Alex Tischler, Ricardo Tischler y Richard Verruck, obtuvieron mayor puntaje de 5.041 puntos.

También los pescadores Pablo Rosner, Iván Bronstrup y Enzo Schneider, del mismo club itapuense, obtuvieron el segundo lugar con 4.815 puntos.

En el tercer lugar quedaron los argentinos Emiliano Rey, Sergio Funk, y Luis Enrique Martínez de Pica Pora con 4785 puntos, mientras que el cuarto lugar fue para los uruguayos José Luis Ramos, Maximiliano Garcias y David Vargas con 4644 puntos.

La competencia internacional de pesca deportiva reunió a miles de personas aficionados a la pesca que llegaron de distintas partes del país y del extranjero. En total participaron de la competencia 62 embarcaciones que dieron un paisaje diferente en las aguas del río Paraguay durante los días de competencia.