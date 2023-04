Reparan caño roto sobre avda. Eusebio Ayala y anuncian clausura parcial de la ruta

El presidente de la ESSAP, Enrique Ayala, manifestó que luego de un arduo trabajo de reparación de caño roto, los barrios de Villa Aurelia y San Pablo de Asunción vuelven a tener el servicio de agua potable, que estaba interrumpido.

“Fue más de 15 horas de trabajo. Fue una intensa búsqueda porque no afloraba la pérdida y no podíamos encontrar”, resaltó. Detalló además que los caños afectados tienen una antigüedad de 40 a 50 años aproximadamente. “Nosotros no podemos cambiar completamente”, mencionó.

Lea más: Essap advierte de problemas en suministro de agua en dos barrios de Asunción

Manifestó que para que Asunción y área metropolitana deje de sufrir el eterno viacrucis de los caños rotos, se requiere de una inversión de USD 30 a 40 millones. “Nuestra recaudación no nos ayuda”, lamentó.

Clausuran carril de acceso a Asunción

Por su parte, el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, anunció que la Avenida Eusebio Ayala se mantendrá cerrada en el carril de acceso a la ciudad de Asunción. “Vamos a habilitar el carril de salida en doble sentido”, aclaró.

Ante los trabajos realizados, también se conversó con el intendente de Fernando de la Mora sobre el desvío que se realizará en cercanías de la municipalidad de dicha ciudad.

De acuerdo a la longitud del trabajo, se tomarán todas las precauciones necesarias para la habilitación del carril afectado. “Creo que mañana todavía no estaremos habilitando, porque es un trabajo que va a llevar su tiempo de 3 días, de acuerdo a la inclemencia del tiempo”, manifestó Rodríguez.