“Seré el dolor y tormento de los corruptos porque yo no tengo patrón”, dijo Sole Núñez

Soledad Núñez, participó de un acto político realizado en la noche de este viernes en el área verde ubicado a la entrada del barrio San Antonio de este distrito. También estuvieron presentes José López, candidato a gobernador por la Concertación Nacional, los postulantes a la diputación por Misiones, Arnaldo Valdez, Juan Carlos Meza, y los 12 aspirantes a ocupar un lugar en la Junta Departamental.

Lea más: Colorados utilizaran a funcionarios públicos para miembros de mesa, asegura Sole Núñez/

Durante el uso de la palabra, Núñez mencionó que en los hospitales no hay medicamentos, se tiene mujeres dando a luz en el piso como animales, ese no es el Paraguay que se quiere y que nos merecemos una mejor realidad.

“El Paraguay va ser lo que nosotros queramos que sea, no va a venir una varita mágica de la noche a la mañana a cambiar nuestra realidad dolorosa, realidad de abandono, la pésima calidad de la educación, tenemos que nosotros ser protagonista, involucrarnos, exigir, y el primer paso, es salir a votar y exigir el cambio el 30 de abril y reedificar nuestra gran nación paraguaya”, expresó Núñez.

“Ustedes tendrán una vicepresidenta presente, será el dolor y tormento de los políticos corruptos, el tormento de los funcionarios planilleros, de los que quieren aprovecharse de ustedes, porque yo no tengo patrón, porque yo no depende de nadie, porque mi lealtad es con el pueblo paraguayo, y le duela a quien le duela, yo voy a estar con las personas que están con el pueblo paraguayo, porque tenemos que defender a nuestra nación paraguaya, y no podemos jugar con el futuro de nuestra gente”, finalizó.

Lea más: Concertación propone electricidad a cambio de trabajo a inversionistas/