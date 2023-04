Iglesia critica penurias que vive el país e insta a los cristianos a votar en Elecciones Generales

“No es pecado tener las cosas materiales, pero cuando ocupa el lugar de Dios y no podemos vivir sin eso...”, criticó el padre Ángel Arévalo Soto, durante la misa por la Divina Misericordia realizada esta mañana en la parroquia Virgen del Rosario.

Durante su homilía, el prelado recordó los problemas del país y la importancia de ir a votar en la Elecciones Generales para cambiar la situación.

“Cuando hacemos cosas indebidas, como que se roben la merienda de los chicos, cuando el IPS se vacía, cuando no hay casa para los pobres y a los inundados no se les puede asistir y si es así, se les lleva a un lugar peor...”, criticó el padre durante el segundo Domingo de Pascua.

La mira fue realizada para honrar a Jesús de la Divina Misericordia en la parroquia Virgen del Rosario, ubicada en Capitán Aranda y Ñuflo de Chávez.

“Yo estaba analizando qué madurez cívica estamos nosotros presentando, los ciudadanos paraguayos”, refirió.

Arévalo relató que varios feligreses se acercan y le preguntan a quién votar, considerando que no hay candidatos potables., El padre aseguró que hay que ir a votar, aunque sea en blanco, en caso de que ningún candidato nos convenza.

“Es nuestra responsabilidad. Yo me voy a ir a votar, para que si no cumplen (las autoridades) pueda tener la oportunidad de decir que el IPS está vacío, que nuestra gente se muere sin asistencia, que cada vez hay más adictos y no hay un centro especializado en adicciones, las escuelas se caen”, aseveró.

El padre recordó también que hay una entrada de la “ideología de género” que según él busca la legalización de la eutanasia y el aborto, además de querer “meterse” con los niños. “Por eso todos tenemos que ir a votar”, afirmó.

“Que ninguno quede en su casa, a ver qué es lo que pasa. Tengamos una participación súper activa. Eso es ciudadanía y el cristiano y el católico deben tener esa opción de decir qué es lo que estamos haciendo en consonancia con la fe”, dijo.