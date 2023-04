Denuncian maltrato animal en Caacupé

Un poblador del barrio Santa Ana del distrito de Caacupé realizó su denuncia de forma anónima para expresar su indignación por el maltrato de un hombre hacia dos gatitos, que aparentemente habrían sido robados.

El denunciante manifestó que se percató de la situación el lunes como las 10:30 de la mañana en el barrio Santa Santa de Caacupé. Relató que sintió mucha tristeza al ver como el hombre llevaba a los animalitos, pero no pudo hacer nada para que los suelte porque el aseguraba que eran sus mascotas.

Según lo que se pudo visualizar en un video, el agresor fue perseguido por alguien que también intentó detenerlo, lo escrachó grabándolo con su celular diciéndole que deje de arrastrar a los gatos. Sin embargo el hombre le respondió con insultos diciéndole que el hará lo que quisiera.

El hombre se dirigió hacia un patio baldío donde ingresó y ya no se pudo ver que pasó con los gatos. Ante esta situación el denunciante señaló que no conoce al maltratador y tras hacer una consulta con los vecinos del lugar le dijeron que tampoco saben quien es. Los lugareños repudiaron el actuar de esta persona e instaron a los habitantes a que si lo vuelven a ver en la zona llamen inmediatamente a la Policía. Hasta el momento no se pudo realizar ninguna denuncia formal porque no cuentan con la identidad del hombre.

Luego de viralizarse el video donde se puede captar claramente el rostro del hombre los pobladores de Santa Ana solicitaron a la gente que ayuden a identificar al agresor ya que nadie lo conoce. Pidieron ayuda través de las redes sociales para localizarlo y castigarlo ante las autoridades pertinentes para que ya no siga dañando a otros animalitos. “No pude detenerlo porque fue agresivo, luego ya entró a una propiedad privada y no volvió a salir, no sé que habrá pasado de los gatitos, espero que castiguen al agresor”, expresó el denunciante.