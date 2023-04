Intento de feminicidio: mujer tiene el pulmón perforado y familiares piden que la justicia sea severa

Sonia Raquel Vera González de 38 años quedó gravemente herida a causa de un enfrentamiento que tuvo con su pareja Juan Carlos Ávalos de 50 años, el domingo. En la pelea fue herida en varias partes de su cuerpo, principalmente en la cabeza, además de que su mano fue cortada con un machete, además de varios golpes que recibió en su cuerpo.

Su familia solo pide justicia, ya que la vida de Sonia ya no volverá a ser igual a la de antes. Creen que podría quedar con importantes secuelas luego de su recuperación.

“Queremos que caiga todo el peso de la Ley sobre la persona que dejó a mi hermana mutilada. Ella está muy grave a causa de todo lo que se le hizo. Tiene el pulmón perforado, y no se despertó aún. Además, tiene un coágulo en la cabeza por los golpes que recibió. En todo su cuerpo tiene muchísimos cortes. Ella ingresó desde el domingo al hospital y está muy delicada”, señaló Zully Del Rosario Vera González, hermana de la víctima.

Manifestó que no es la primera vez que Sonia se enfrenta a una situación de agresividad con Juan Carlos Ávalos, pareja de la víctima. “Siempre supimos que mi hermana pasaba por situaciones desagradables. No sabemos con exactitud en esta ocasión qué fue lo que pasó, ni cómo, ni a qué hora. Pero sí podemos afirmar que siempre mi hermana decía que era muy celoso y que por ese motivo siempre había pelea por celos. No es como está queriendo justificarse que por dinero se pelearon”, expresó la hermana de la víctima.

“Mi hermana fue llevada inconsciente del alquiler por los bomberos. Ella luchó por su vida y sigue luchando. No me imagino todo lo que habrá luchado, y lo que sufrió. Ella perdió muchísima sangre en su vivienda”, aseguró Zully Vera.

Lea más: Una mujer recibió un machetazo en la cabeza aparentemente por su pareja

Su mano se quedará sin sensibilidad

La cirugía en el Hospital del Trauma duró entre 8 a 9 horas, y se realizó un injerto en la mano derecha para intentar recuperar la mano que fue mutilada por el machete. “Le sacaron de una de las piernas piel para injertar la mano que fue cortada con el machete, y que quedó colgada de la piel de la muñeca”, explicó.

Zully Del Rosario Vera, dijo que su hermana quedará para siempre marcada por el criminal acto que cometieron en su contra. Mencionó que no podrá mover la mano derecha a pesar de que le volvieron a implantar. “Esa mano quedará sin movilidad, inútil. Así nos dijeron los médicos. En el caso de que prenda, ya no podrá agarrar, ya no tendrá fuerza. Durante toda su vida no podrá trabajar, ni valerse por si sola, ni siquiera a sus hijos podrá ayudar”, lamentó.

Lea más: Intento de feminicidio: víctima perdió mano derecha y su concubino fue imputado

Eran pareja hace 7 años

Sonia Raquel Vera González (38), y Juan Carlos Ávalos (50) eran pareja desde hace 7 años, pero nunca tuvieron hijos juntos. En ese tiempo, varias veces intentaron separarse. Según versiones de los familiares de Sonia, en varias ocasiones la pareja tuvo peleas, la mayoría de las veces a causa de celos por parte de Juan Carlos.

El domingo, Sonia y Juan estaban en su alquiler en el barrio San Luis de la ciudad de San Lorenzo. En la tarde de ese día, ambos discutieron, según la versión del victimario porque su pareja le reclamó la suma de G. 300.000, motivo por el cual Juan se enojó y supuestamente agredió a su pareja.