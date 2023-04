Ministro de Salud adelanta que pedirá nueva ampliación presupuestaria

El ministro de Salud, Julio Borba, informó que solicitará una nueva ampliación presupuestaria de acuerdo a las necesidades. “Es mi obligación decir lo que me falta”, argumentó y comentó que se tienen muchas deudas en materia de medicamentos, insumos, equipamiento y también personal de blanco. Por otra parte, confirmó que hasta el momento no hay novedades sobre el retorno de las vacunas que nunca llegaron pese al pago de US$ 5 millones al Mecanismo Covax.