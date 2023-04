Ansiedad demográfica: en busca de iniciativas para aumentar la tasa de nata

De acuerdo al comunicado de UNPFA, el punto de partida de este informe se da con que el número de la población mundial llegó a las 8.000 millones personas.

Lo que ofrece “infinitas posibilidades: argumentos a favor de los derechos y libertades que abogan por dar un giro de 180º grados a la perspectiva desde la que se abordan las cifras demográficas e insta a la clase política y los medios de comunicación a prescindir de los relatos exagerados sobre explosiones y descalabros poblacionales. En lugar de preguntarse a qué velocidad tiene hijos la ciudadanía, el informe insta a que nos planteemos si todas las personas —y en especial las mujeres— tienen las garantías necesarias, en salud, educación, vivienda, entre otros, para tomar las mejores decisiones a fin de desarrollar sus proyectos de vida”.

“Si queremos forjar sociedades prósperas e inclusivas, independientemente del tamaño de la población, necesitamos un cambio radical de mentalidad en lo que respecta a nuestra forma de hablar sobre los cambios poblacionales y hacer planes en torno a ellos”, expone la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El documento agrega que “según los datos de 68 países que presentan informes al respecto, el 24% de las mujeres y niñas con pareja no puede negarse a mantener relaciones sexuales y el 11% no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre anticonceptivos en particular. Las características demográficas del planeta cambian a gran velocidad: Dos tercios de la humanidad residen en contextos de baja fecundidad, mientras la mitad del aumento de la población mundial previsto para 2050 corresponde a solo ocho países (Egipto, Etiopía, Filipinas, la India, Nigeria, el Pakistán, la República Democrática del Congo y la República Unida de Tanzanía), lo que transformará radicalmente la clasificación de los países más poblados del mundo.

Números de Paraguay

En cuanto a nuestro país, el documento dice que Paraguay cuenta con aproximadamente 7,5 millones de personas. En 2023 la población se compone de: más de 145 mil nacimientos anuales (TGF= 2.34 hijos en promedio por mujer, la más alta se da en Boquerón y es de 2,86); 43 mil defunciones anuales; 700 personas menos anualmente como diferencia entre las que emigran e inmigran.

Acorde al momento de Paraguay en la transición demográfica (etapa plena según los niveles de fecundidad y mortalidad), tiene importantes oportunidades (bono demográfico y femenino) que permiten preparar a la población ante los desafíos del envejecimiento (seguridad económica, salud y cuidados). Una de las proyecciones de estos números da cuenta que el bono demográfico tendrá su fecha de caducidad en el año 2050, lo que planteará nuevos desafíos en cuanto a las políticas locales. (Continuará)