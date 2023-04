Médico niega ser dueño de la mansión atribuida a representante de los trabajadores en IPS

El doctor Pablo Irazusta conversó esta mañana en ABC Cardinal y negó rotundamente la afirmación de Gustavo Arias, representante de los Trabajadores ante el Consejo de Administración del IPS, de que él sería el propietario de la lujosa mansión que este último se habría construido en Areguá en plena pandemia.

Lea más: Atribuyen ostentosa casa de verano en Areguá a consejero obrero del IPS

Irazusta señaló que se “desayunó” esta noticia hoy y reconoció que es amigo de Arias, con quien compartió 10 años de guardia médica y con quien trabaja como su asesor en el IPS.

El doctor aseguró que no tiene ninguna casa en Paraguay. “Yo soy médico, nací en la Argentina, me nacionalicé paraguayo, trabajo en los dos países y tengo una modesta casa en la Argentina para la cuál hice préstamos en Clorinda, específicamente donde soy encargado del servicio de Oncología. Hice un préstamo en su momento para construir mi casa, o sea, lo que yo tengo son deudas, no tengo ninguna propiedad en Areguá”, declaró.

Mansión construida en plena pandemia

Una investigación de ABC reveló cómo el representante de los trabajadores ante el Consejo de Administración del IPS, Gustavo Ramón Arias (ANR), se habría habría construido -en plena pandemia- una lujosa casa de verano en Valle Pucú, Areguá, según denuncias.

Una cancha de tenis, piscina, quincho con deck símil madera con paredes de blíndex, muralla alta, pórticos de entradas para vehículos y peatonal son algunas de las comodidades de la imponente casa de verano en la zona de Valle Pucú, Areguá.

La obra se hizo en tiempo récord y en plena pandemia del covid-19, relataron los vecinos. Estos recordaron que la dimensión de los trabajos y el rápido avance llamaron mucho la atención en su momento porque mientras gran parte de la población resistía a una crisis económica, nada parecía afectar a la construcción.

Arias es consejero obrero desde el 27 de agosto de 2019. Llegó a ese cargo luego de un acuerdo entre la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y el Sindicato de Enfermería del IPS (Senips), con la venia del presidente Mario Abdo Benítez.

Lea más: Contraloría ya analiza declaraciones juradas de consejero obrero a quien se atribuye lujosa vivienda