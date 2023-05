Por unanimidad de sus miembros, Junta Municipal rechaza rendición de cuentas del intendente de Caapucú

La resolución N°251/2023, por la cual se rechazó la ejecución presupuestaria del intendente de Caapucú, dictada por la Junta Municipal de dicho distrito, señala que el lord mayor no ha dado cumplimiento al plazo de presentación de la rendición de cuentas ante el cuerpo legislativo. Además, no acompañó con las informaciones y documentaciones que respaldan su gestión.

En la Junta Municipal el rechazo fue unánime. Acompañaron dicha postura los concejales colorados Juan Benítez, Lidia Téllez, María Elisa Espínola, Hernán Olavarrieta, Cayo Barboza y Rubén Pedrozo. Asimismo, rechazaron los ediles liberales Mabel Schupp, Lucas Giménez, Luis Carlos Agüero, Domingo Villalba y David Rojas, estuvo ausente la concejala Julia Armas, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

La Junta Municipal, en su disposición N° 251, señala que el ejecutivo comunal presentó fuera de tiempo su escueta rendición de cuentas año 2022. Pero que esta vez al menos envió una planilla y gráficos para justiciarse.

En el documento se menciona que tras el análisis de la planilla presentada por el intendente las Comisiones integradas por Hacienda y Presupuesto, como también Legislación, se han detectado graves inconsistencias en los números de la planilla y el estado de resultado, que contiene informaciones desde setiembre a diciembre.

Sin embargo, la rendición de cuenta debe ser anual de enero a diciembre año 2022, y se observan datos que no coinciden con la planilla y el estado de resultado remitido a la Junta Municipal.

Veto del intendente

La Municipalidad administra un presupuesto de G. 7 mil millones. Actualmente la Comuna tiene bloqueada la transferencia del Ministerio de Hacienda de los recurso de royalties, Fonacide. La resolución 151 emitida por la Junta Municipal, fue vetado por el intendente local y remitió de vuelta al cuerpo legislativo para su estudio y consideración. Si los ediles no reúnen los dos tercios de votos, ocho concejales para sostener el rechazo de la rendición de cuenta, quedará firme por sanción ficta el veto del ejecutivo.

En Ybycuí aprueban por sanción ficta

En este municipio, que cuenta con un presupuesto anual de G. 9.380 millones, quedó aprobada por sanción ficta la cuestionada gestión del año 2022, que abarcó de enero a octubre y que formó parte de la administración de la ex intendenta María Del Carmen Benítez, quien había renunciado al cargo para postularse como gobernadora de Paraguarí por Fuerza Republicana.

Le sucedió en el cargo Hugo Gavilán (ANR), quien también tenía los meses de octubre a diciembre a rendir cuentas ante la Junta Municipal local.

La aprobación o rechazo se tenía que haber tratado el lunes último en sesión ordinaria, que no convocó el presidente de la Junta Municipal, Hugo Villamayor (PLRA). El martes convocó a una sesión extraordinaria para las 17:30 para tratar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero llamativamente y de manera irresponsable la mayoría de los concejales no concurrieron para la sesión, no hubo quorum por lo que no se trató la rendición de cuentas. Ante dicha situación el intendente Gavilán obtuvo sanción ficta a su rendición de cuentas.

No asistieron a la sesión extraordinaria y blanquearon sin más trámites la administración tanto de Benítez como de Gavilán los concejales colorados Víctor Ramón González Britos, Mary Elizabeth Soilán, Miguel Morel, Francisco Javier Arrúa, Elvio Díaz Villasanti, Luís Rolón Samaniego, Magín Luis Ávalos (PLRA).