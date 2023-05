Fiscal acusado de supuesto acoso sexual es sobreseído tras reparar daño causado

Este martes, finalmente se pudo realizar la audiencia preliminar de la causa abierta contra el fiscal adjunto suspendido sin goce de sueldo Patricio Gaona Franco, acusado por las fiscalas Teresa Sosa Laconich y Sonia Mora por el hecho punible de acoso sexual y coacción sexual, ante el juez penal de garantías N° 10 Mirko Valinotti.

Durante la diligencia, correspondiente a la etapa intermedia del proceso penal, las representantes del Ministerio Público se ratificaron en su acusación contra Gaona Franco, “porque consideramos que se reunieron todos los elementos de prueba, sobre la participación responsable y la comisión del hecho”, señaló la fiscala Teresa Sosa a ABC Color.

Por su parte la abogada Rosmy Cáceres, defensora de Patricio Gaona, planteó incidentes de nulidad de la acusación, prescripción de la causa, exclusión probatoria, inclusión probatoria y sobreseimiento definitivo del acusado. El Ministerio Público, en su oportunidad, solicitó el rechazo de varios incidentes a excepción de la inclusión probatoria.

Sin embargo, las agentes fiscalas notaron que en el expediente penal obraba un escrito de retiro de instancia presentado por la querella adhesiva, la cual comunicó durante la audiencia preliminar que el acusado había entregado una importante suma de dinero como reparación del daño causado.

“Así se extingue la causa, pero eso significa que no es que no existió la acción sino que se da porque la víctima retiró la acción penal, porque se reparó el daño. Ante esta situación, el Ministerio Público no tuvo otra opción más que ajustarse al pedido de la víctima”, manifestó la fiscala Teresa Sosa.

Como consecuencia de todo esto es que el juez Mirko Valinotti declaró el sobreseimiento definitivo del fiscal adjunto Patricio Gaona, por el retiro de instancia y reparación del daño causado.

Fiscala cuestiona demoras en la Corte

Otro punto, la víctima y la representación legal me manifestaron que ellos temían que la causa prescriba, y quede en la impunidad, por eso ellos decidieron que se repare el daño, esta causa estuvo mucho tiempo parada en la Sala Penal de la Corte.

El proceso de Patricio Gaona se inició tras la denuncia hecha por la víctima, el 12 de noviembre de 2018. Posteriormente, tras reunir los elementos de convicción, las fiscalas presentaron acusación y pedido de elevación de la causa a juicio oral. Recién cuatro años después se pudo concretar la audiencia preliminar.

La serie de incidentes y recusaciones planteados por la defensa de Patricio Gaona postergaron la sustanciación de la preliminar, por cuatro años. A esto se suma una recusación planteada y que los ministros de la Sala Penal de la Corte, Víctor Ríos, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, resolvieron poco más de un año después, luego de que las fiscalas hayan urgido.

La fiscala Teresa Sosa expresó: “solicito que la Corte respete los plazos procesales, no se puede tener al Ministerio Público y a la víctima pendientes de su decisión y resolución por tanto tiempo. Es injusticia. No se cumple con el objetivo penal que es la búsqueda de la verdad y la aplicación de al ley”.

Añadió Sosa que la querella optó por la reparación del daño por temor a que la causa prescriba, teniendo como antecedentes tantos incidentes y recusaciones presentadas por la defensa del acusado, hoy sobreseído.