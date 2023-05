Sojeros responden al personaje de Jennifer López: “Una lástima que se den esos mensajes”

Con el estreno de la película “La Madre” en Netflix, rápidamente una escena de este largometraje protagonizado por Jennifer López se hizo viral entre los usuarios de redes sociales de nuestro país, ya que la famosa actriz hace una mención a Paraguay y también a la plantación de soja.

“La mitad de Paraguay fue quemada y deforestada para las plantaciones de soya”, indica la exsoldado que es protagonizada por López en esta película. Al respecto, desde la Fecoprod, su presidente, Alfred Fast, hizo mención al caso.

Primeramente, Fast resaltó que lo expresado en esta película no corresponde a la verdad, mencionando que según los datos de la última zafra, hubo 3.680.000 hectáreas de soja, correspondiendo esta cifra al 9% de la superficie del Paraguay.

“No sé por qué se dijo eso. Hay gente que dice que (Jennifer López) está enojada porque su ex se juntó y se casó con una paraguaya; una venganza entre mujeres, pero no sé. El por qué aparece esto en esta película no puedo explicar pero es una mentira y una lástima que se den esos mensajes; parece una intencionalidad de pintar mal nuestro país y no es cierto”, sentenció el productor en comunicación con la 800 AM.

Cabe resaltar que la mención de Paraguay por parte de Lopez es “curiosa” teniendo en cuenta que su exesposo, Marc Anthony, se casó con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, hecho al que hizo mención Fast.

