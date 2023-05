Stark afirma que “validaciones sospechosas” de billetaje no suman para subsidio a transportistas

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el viceministro de Transporte Óscar Stark insistió en que el subsidio a empresas de transporte del Área Metropolitana de Asunción no se paga sobre “validaciones sospechosas”, en momentos en que el Gobierno y los transportistas se disponen a reunirse para negociar el desembolso de fondos retrasados del subsidio, ante una nueva amenaza de paro por parte de las empresas privadas encargadas del servicio de transporte público.

El viceministro Stark dijo que las “validaciones sospechosas” - calificativo que el Viceministerio de Transporte usa para describir los casos en que una sola tarjeta de billetaje electrónico registró más de diez viajes en un solo día - son “apartadas y descontadas de los pagos hasta que se aclaren las sospechas”.

“En ningún caso hay que pagar un guaraní sobre el que haya dudas”, dijo.

El problema de supuestas “validaciones fantasma” cobró relevancia pública meses atrás, luego de que se viralizara en redes sociales un vídeo en que se observa a un conductor de un bus realizar de forma repetida validaciones con varias tarjetas de billetaje electrónico, efectivamente simulando viajeros inexistentes e inflando artificialmente el número de pasajeros, un factor clave en el cálculo de la tarifa técnica que, a su vez, influye en el monto del subsidio que el Gobierno entrega a las empresas de transporte para mantener accesible el precio del pasaje.

“Todavía no sabemos cuáles son los bandidos”

El viceministro reiteró que la información sobre el billetaje electrónico es recibida casi en tiempo real, por lo que la única forma de vulnerar el sistema es realizando validaciones con tarjetas. Afirmó que hasta el momento no se detectaron alteraciones en las bases de datos del billetaje con que cuenta el Viceministerio.

Enfatizó que entre las empresas del transporte público hay algunas “que trabajan muy bien y otras que tienen más problemas”.

“Hay probablemente algunos delincuentes y otros que no lo son, es lo que se ve en los datos, en las frecuencias, en la cantidad de buses, no son todos malos ni todos buenos (…). Todavía no sabemos cuáles son los bandidos, aunque tenemos sospechas”, dijo.

Señaló que la mayoría de los casos de validaciones en volúmenes grandes que inspiran sospecha se concentran en “cinco o seis empresas”, cuyos nombres no reveló.

Deuda de subsidio

Este lunes, autoridades del Gobierno y representantes de empresas de transporte se reunirán para negociar el desembolso de dinero del subsidio que el Estado adeuda a los transportistas.

El viceministro Stark estimó que el Gobierno debe a las empresas poco más de dos meses de ejecución, alrededor de 60 mil millones de guaraníes, una deuda acumulada debido a “problemas presupuestarios” del Viceministerio.

Para cubrir esa deuda, explicó, se hicieron reprogramaciones de fondos no ejecutados de distintos proyectos del Ministerio de Obras Públicas.