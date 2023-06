Prisión preventiva debe ser aplicada correctamente en Paraguay, dice Cacavelos

Guillermo Duarte Cacavelos, explicó en ABC TV que la prisión preventiva no es la sanción, sino un mecanismo que tiene el Estado para asegurar la justicia. En ese sentido, refirió que en Paraguay que aplica mal esa medida.

Lamentó que el Ministerio Público otorgue una prisión preventiva y posteriormente se duerme en sus laureles a esperar que pase el tiempo. Calificó además el sistema de justicia como populista, que responde de acuerdo a intereses.

Sobre el caso de Paraguayo Cubas, quien cuenta con prisión preventiva en la Agrupación Especializada, manifestó que en su momento estuvo de acuerdo con su detención.

“Esa prisión preventiva, en conjunto con su imputación, estaba justificada en su momento. Debemos seguir analizando si seguía vigente el peligro de fuga. ¿Por qué vamos a pensar que él se va a sustraer a la justicia?”, cuestionó Cacavelos agregando que Cubas está teniendo una esposa senadora, apoyo de algunos senadores electos y tiene un partido político fundado, tiene que cobrar dinero tras las elecciones.

Lea más: Payo Cubas seguirá recluido en la Agrupación Especializada

Agregó además que es categórico lo que Paraguayo Cubas hizo y es evidente lo que pasó. “Ya tienen cerrada la investigación. Tienen que cerrarlo y llevarlo a juicio y condenarlo eventualmente. No usar todo el plazo de ley que te da para otros tipos de hechos y decir que hay una investigación abierta”, sentenció el abogado.

Por otro lado, también habló sobre la prisión preventiva que pesa contra el senador electo Rafael Esquivel, alias “Mbururú”. Dijo que respeta la decisión electoral del pueblo y aclaró que el problema no es que él haya sido el elegido por el pueblo. “Hoy se gana la democracia con votos, con malos votos, pero se gana. Se elige mala gente, pero se elige”, expresó.

Alegó además que el caso no tiene que ver con la aplicabilidad de la prisión preventiva y la resolución de un conflicto penal. “No le pidamos al derecho penal que sea el corrector de los derechos de la sociedad”, dijo.

Y agregó que el conflicto va más allá. “El problema es porqué en Paraguay se elige a gente como él”, analizó. “Qué jure Mbururú”, puntualizó.

Erico Galeano no puede ir a prisión preventiva, dice

Lea más: Erico Galeano chicanea para trabar estudio de su prisión preventiva

Por otro lado, aclaró que el senador electo Erico Galeano no puede ser expuesto a prisión preventiva. “El puede ser procesado. A él se le puede quitar los fueros, pero la Cámara no puede funcionar sin uno de sus miembros. No está previsto que funcione con uno con permiso para que vaya a prisión preventiva”, aclaró.

Manifestó además que Erico Galeano no corre un peligro de fuga de la justicia.

También analizó el caso de su cliente, el exbanquero uruguayo José Peirano, recientemente extraditado a Paraguay por el caso del extinto Banco Alemán. Dijo que presentó una apelación general contra la prisión preventiva de su cliente, ya que asegura el Estado paraguayo incumplió, y hasta habría traicionado al Estado uruguayo, porque la justicia del país oriental aceptó la extradición por una sola de las causas solicitadas, de las tres por la que es procesado en Paraguay.

Cacavelos dijo que nadie es quien para juzgar la vida de la persona, se juzga la conducta de una persona. La prisión preventiva tiene que iniciarse a aplicarse correctamente en Paraguay. “Tenemos que ser serios con la prisión preventiva en Paraguay”, concluyó.