Inseguridad mantiene en zozobra a una comunidad educativa de J. Augusto Saldívar

Padres de la Escuela Básica 6.545 Dr. Eusebio Ayala, del barrio Mbocayaty del distrito de Julián Augusto Saldivar, se encuentran en pie de guerra, a raíz de la inseguridad reinante en la zona, y un asalto ocurrido en plena sala de clases.

El lunes, cerca de las 12:40, la profesora Andrea Rodas, del tercer grado fue asaltada en su sala de clases por un delincuente que llegó a la institución con un arma blanca y exigió a la docente que entregué sus pertenencias o sería asesinada.

La docente se resistió en entregar su mochila y aparato celular. En ese instante fue atacada y agredida por el malviviente, que le propinó varios golpes y fue lanzada hacia la mesa. Se apoderó de sus pertenencias, dos celulares y dinero en efectivo, cerca de G. 140 mil En el bolso estaban también sus documentos.

“Yo terminaba de almorzar cuando ingresó un hombre con un cuchillo y me pide el celular, me resistí a entregar y entonces me empuja por la mesa y ahí me caí. Allí llega de nuevo y me pega, además se apoderó del cuchillo que usé durante el almuerzo, y me la pone en el cuello y pide acostarme en el piso, y no sé con que intención, y en todo momento me amenaza de muerte”, relató la docente

Dijo, que las veces que lograba esquivar a su agresor gritaba, y en un momento dado el asaltante se apoderó de su celular y la mochila, en donde tenía sus documentos y una suma de dinero, luego se dio a la fuga.

Padres en pie de guerra

Ante este grave hecho, los padres de la institución se organizan y forman grupos armados para montar guardia en la casa de estudios. Buscan brindar protección a los alumnos y docentes, tomando en cuenta que la escuela está rodeada de yuyales.

“Es alarmante la inseguridad en la zona, y hemos tomado la decisión de formar grupos para montar guardia, por la mañana y por la tarde, con machetes y palos. Así protegeremos a los alumnos y profesores”, expresó la presidenta de la Asociación Cooperadora Escolar (ACE), Patricia Gómez.

Dijo, que la institución no cuenta con cerco, y que hace 4 años que la municipalidad, durante la administración del intendente, Daniel Báez, (PLRA, llanista), se inició la construcción de una muralla, pero solo se llegó a concretar el cimiento y luego se dejó abandonada.

“Hicimos todas las gestiones ante la municipalidad para la construcción de la muralla. Se presupuestó más de G. 100 millones, pero solo se hizo el cimiento y luego se dejó abandonada la obra, y hoy día somos objetos de constantes robos”, expresó Gómez.

Por su parte el director de la escuela, Diego García, lamentó la situación que están pasando y asegura que la inseguridad es alarmante y obliga a los docentes a acudir a sus puestos de trabajo con armas de fuego.

Sanitarios y sala del preescolar sin energía eléctrica hace 15 días

Los delincuentes dejaron sin energía eléctrica a los niños del preescolar y a los sanitarios, porque hace 15 días, robaron los cables del tendido eléctrico que alimentaba estos sectores, y ahora tienen que recurrir a actividades para reponer el servicio.

“No tenemos aún los recursos para poder reponer el servicio y los chicos siguen a oscuras”, explicó la profesora, Olga Fernández.

“Pancheada” para recaudar

La docente comentó que están organizando una “pancheada” para recaudar lo necesario para poder comprar de nuevo los cables y así reponer la energía en los sectores afectados. Esperan el apoyo de la comunidad.

La profesora comentó que las pocas mejoras que se introducen en la casa de estudios son gracias a las actividades y la ayuda de la comunidad, porque la municipalidad no aporta grandes cosas, pese a que cuenta con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

“Vamos a seguir con las actividades para recuperar las cortinas que fueron quemadas por los delincuentes y las cañerías que pierden agua”, explicó la docente.

Varios vidrios fueron rotos por los delincuentes y los sanitarios del preescolar no cuentan con puertas, solo se instalaron cortinas.

Comuna anuncia construcción de muralla

Tras la movilización de la comunidad educativa, el intendente actual, Diego Alonso, liberal llanista, llegó hasta la institución y anunció la construcción de la muralla, y ordenó la limpieza de los baldíos ubicados en las cercanías de la escuela.

“Vamos a construir la muralla, pero lo haremos bajo un acta, porque supuestamente acá ya se invirtió unos 100 millones de guaraníes para la construcción del muro, pero solo existe el cimiento, y el intendente anterior no dejó ningún documento”, expresó Alonso.

Dijo, que ya cuenta con el aval del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para iniciar la obra, y que el lunes próximo arrancarán con la construcción.