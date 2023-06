Una vivienda en San Lorenzo fue parcialmente consumida por un incendio

El fuego consumió en su totalidad la zona de la sala y la cocina y parte del sanitario. Las piezas según mencionaron los vecinos no fueron alcanzadas por el fuego.

Según mencionaron los vecinos y propietarios de la vivienda, los bomberos llegaron cuando el fuego fue apagado por los vecinos, que ayudaron con mangueras y baldes de agua a socorrer la casa de los afectados.

Lea: Incendio en vivienda de Asunción

Criticaron poco profesionalismo de bomberos

Uno de los vecinos, Víctor Báez, lamentó que los bomberos no acudieran a tiempo para ayudar. Dijo que apenas apagaron el fuego se retiraron sin siquiera avisarles sobre el motivo del siniestro.

“Se retiraron y no me dijeron nada. No dijeron el motivo del incendio, y ni siquiera dijeron que tengamos cuidado de no entrar dentro de la vivienda”, lamentó.

Lea más: Incendio deja en la calle a toda una familia en Ypané