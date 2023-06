Frente frío y bajo caudal del río Paraná, afecta al sector pesquero de Ayolas

Las bajas temperaturas se suman al bajo caudal de agua en el Paraná en la zona de Ayolas, y agravan la difícil situación que atraviesan numerosas familias de pescadores desde hace años y que se acentuó en las últimas semanas.

Jerónimo Oribe, pescador de la compañía Corateí de Ayolas, dijo que los pescadores de la zona están siendo golpeados por el frío y la crisis hídrica que no permite que los cardúmenes de peces lleguen hasta esta zona.

El descenso del caudal del río Paraná aguas abajo de la represa Yacyretá afecta directamente a los pescadores que dependen netamente de la pesca para llevar el sustento diario a sus familias”, expresó Oribe.

En Ayolas no hay empresas ni otras fuentes de trabajo para generar ingresos alternativos a la pesca. Y si el caudal del agua no es lo suficiente no se puede pescar por falta de pescado.

“Hace cuatro años que se siente esta situación con la llegada de la temporada de frío. Por eso es necesario que el gobierno nacional y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) generen fuentes de trabajo en esta zona del país y de esa manera cumplan las eternas promesas electorales que siempre quedan en el olvido”, agregó.

El hidrómetro ubicado en el muelle del barrio San José Mí este martes marca una altura de 0,50 m del río Paraná. La cota normal en el puerto local es de 1,80 m. El nivel de alerta es de 4,20 metros, mientras que 4,50 metros es considerado altura de inundabilidad.