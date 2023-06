Masi afirma que buscan liquidar la reforma policial antes del cambio de gestión: “No va a salir bien”

La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria de hoy, seguirá con el estudio en particular del proyecto de ley de Reforma y Modernización de la Policía Nacional. La senadora Desirée Masi señaló que los proyectistas no quieren que la iniciativa se postergue para el próximo Congreso.

“Quieren que se termine ya y estamos con sesiones extra interminables, pero el tema es que no estamos terminando bien, no avanzamos”, señaló. Recordó que hay varios puntos que no deberían ser aprobados, por recomendaciones de instituciones como el Ministerio de Hacienda.

“Yo no voy a dejar el tema de la jubilación, porque está bien estudiado por Hacienda, vamos a causar más daño a una caja de jubilaciones que ya está quebrada”, advirtió en contacto con ABC.

Así también, indicó que hay debates que deben ser constitucionales, pero sus colegas plantean cuestiones “hasta románticas”. Dijo también que se debe llegar sobre todo al debate con respecto a de qué institución dependerá la Policía y si seguirá o no subordinada al Ministerio del Interior.

“Los proyectistas quieren que salga la ley”, insistió cuestionando la premura debido a que Hacienda, por ejemplo, ya en tres ocasiones se posicionó con respecto a la caja de jubilaciones.

“Si se aprueba esto, ya va a empezar el ministro del Interior con una autoridad disminuida o con un acuerdo, entonces vamos a continuar igual”, lamentó.

La senadora además mencionó que lo que más dificulta el ejercicio en las funciones del Congreso es la notable ausencia de muchos colegas. “Hoy al Senado lo mantenemos los que ya nos vamos nomás”, lamentó.

“Hoy no sé si se va a terminar, pero se va a terminar antes y se va a terminar mal, nuestra ultima sesión es el 29 de junio y lo más probable es que se llame una extra, a no ser de que hoy alguien plantee hacer por capítulos y se acaba todo... pero no va a salir bien, yo considero que no va a haber cambios”, finalizó la parlamentaria.