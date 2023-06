Atención padres y madres: desde el lunes estará disponible nueva vacuna que protege a los bebés de varias enfermedades

Si bien la vacuna hexavalente ya estaba disponible en el sector privado, desde el lunes el sector público podrá aplicar la dosis única a nivel país, según lo confirmó el doctor Héctor Castro esta mañana en conferencia de prensa.

Comentó que esta vacuna protege a los niños contra las siguientes enfermedades:

Difteria

Tétanos

Hepatitis B

Poliomelitis

Coqueluche o tos convulsa

Bacterias Haemophilus

Quiénes podrán vacunarse

La hexavalente reemplaza la vacuna pentavalente y la antipolio, en una sola inyección. Esta nueva vacuna puede ser aplicada a los bebés nacidos a partir del mesde abril del 2023, en adelante. El nuevo esquema de inmunización dispone que la primera dosis debe ser aplicada a los niños de dos meses de vida y los detalles de las siguientes dosis pueden ser consultados a los pediatras de cabecera.

El doctor Castro contó que esta nueva vacuna que pone a disposición el Ministerio de Salud desde el próximo lunes es muy importante porque muchos niños están padeciendo esas enfermedades sin contar con la protección previa.

Según mencionó el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, al nacer los niños deben recibir dos vacunas, pero hay un total de 3.863 niños que no fueron vacunados, por ejemplo, la Penta3; mientras que 321 no recibieron su dosis contra la hepatitis b. “Muchos reciben una vacuna y no la otra”, lamentó.

Lea más: Enfermedades respiratorias: se espera descenso de virus sincitial y aumento de influenza en próximas semanas

Día del Padre: “nuestros padres y abuelos tienen que estar protegidos”

Por otra parte, el doctor Castro destacó que debido al aumento de virus respiratorios se debe reiterar la importancia de que la población más vulnerable reciba sus dosis contra la influenza y el Covid-19. En ese grupo se encuentran embarazadas, niños pequeños y adultos mayores.

En ese contexto, contó que solo el 36% de las embarazadas recibió la vacuna contra la influenza y el nrú es peor en los adultos mayores de 60 años, pues solo alcanzó el 24%, “De 10 adultos mayores, apenas tres se vacunaron”, cuestionó.

Además, hizo énfasis en que en los menores de tres años es más crítica la situación, puesto que no alcanza siquiera el 20% en el caso de la influenza. “Tenemos que incorporar que la vacunación forma parte de los cuidados de la salud”, exhortó Castro.

Considerando que este domingo se conmemora el Día del Padre, aprovechó para instar a las familias a cuidar de sus seres queridos. “Tenemos que entender que nuestros padres y abuelos deben esar protegidos, en un ambiente donde hay mucha circulación de virus, debemos darles lo mejor”, instó.