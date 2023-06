Juez Mirko Valinotti admite imputación contra el alemán que intentó entrar a la fuerza a la embajada americana

Mirko Valinotti, juez penal de Garantías, admitió este jueves la imputación presentada en contra del ciudadano alemán Phillipp Kolberg, detenido el martes en horas de la noche luego de atropellar la entrada de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, con un chaleco antibalas puesto al momento del incidente.

La fiscala Alicia Sapriza había formulado imputación en su contra por la tenencia sin autorización de estupefacientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1340/88.

El hombre había llegado hasta la sede diplomática en una camioneta Toyota Runner plateada, modelo 2008, con matrícula paraguaya OAG 284, en cuyo interior se encontró una bolsa de polietileno con marihuana, así como una pistola Glok calibre 9 mm, un cargador de 17 proyectiles y dos cargadores para 30 municiones.

Así también, se hallaron un kit roni con mira telescópica, que es un adaptador para pistola; cuatro notebooks, una mininotebook, un dron, dos celulares y la suma en efectivo de G. 21.700.000.

Investigación relacionada al alemán

La fiscala Alicia Sapriza había anunciado, tras la indagatoria, que iniciará la investigación con relación al hecho descrito en la Ley N° 1340/88; dijo sin embargo, “yo tengo que investigar lo que encontramos ayer y posteriormente también se va a analizar el peligro o amenazas (que el alemán había denunciado). Vamos a esperar a hablar con su defensor y tenemos que cerrar en cuanto a la evidencia y otros elementos; hasta ahora no podemos tener certeza de un atentado”. Debido a la hierba que se encontró dentro de una bolsa y en los bolsillos del extranjero, los investigadores no pueden descartar que haya estado bajo los efectos de alguna sustancia cuando se había acercado a la Embajada de los Estados Unidos. La agente del Ministerio Público confirmó que el hombre no presenta antecedentes en nuestro país, así como tampoco en otros de la región, según datos de Interpol.

Supuestas amenazas de muerte

Sobre las presuntas amenazas de muerte que recibiría, Philipp Kolberg reiteró la existencia de estas pero no mencionó a los libaneses como lo había hecho el martes. Además, había denunciado esto ante la Policía Nacional en el departamento de Guairá, pero aseguró que las amenazas seguían y por eso se trasladó a Asunción. Incluso mencionó que su madre también estaría siendo amenazada, pero no contestó si la mujer aún se encontraría en su domicilio en zona de Independencia o en Villarrica. Sobre el dinero en efectivo que se encontró en su poder y la pistola, aseguró que tenía que comprar “renovaciones” y ante las amenazas que recibía se movilizaba con su arma. “Yo salí de mi casa porque alguien quiere matarme. Yo hice la denuncia en la Fiscalía y luego de 10 días la gente quiere matarme. El 11 de junio vino gente muy interesada a mi casa. Él (menciona a un austríaco) es mi mejor amigo, pero con el tiempo, es el peor opositor, el peor enemigo y me quiere romper la vida”, declaró de forma entrecortada hoy.

