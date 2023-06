Vecinos de Sajonia “cercados” por obras desde hace más de un año urgen acelerar trabajos

El retraso de las obras sobre la emblemática calle Isabel la Católica del barrio Sajonia genera inconvenientes a los vecinos de la zona, especialmente a los frentistas. Exigen que los trabajos sean culminados lo antes posible.

Los frentistas afectados por la mencionada obra que lleva adelante la Municipalidad de Asunción comentaron que no pueden ingresar a sus domicilios desde hace poco más de un año.

Además, personas adultas mayores también experimentan graves problemas porque no pueden movilizarse por la vereda ni la calzada.

Una de las pobladoras señaló que un vecino adulto mayor se encontraba con un grave problema de salud y tuvo que salir en brazos de otra persona, ya que la ambulancia no pudo llegar hasta su casa.

Otro inconveniente se generó con una mascota, que cayó a uno de los “pozos” de la calle y, tras ser rescatada, el sitio se desmoronó. Si bien no se registraron víctimas, el peligro es latente.

La inseguridad también es otro factor preocupante para los vecinos, que aseguran que los denominados “chespiritos” (adictos al “chespi”) se apoderaron de esas calles, por la facilidad de escabullirse sin ser siquiera perseguidos.

Lea más: Millonaria obra municipal deja sin agua a vecinos de Sajonia

Obreros no cobran, según vecinos

Una de las vecinas de Sajonia señaló que se acercó a conversar con los obreros, que expusieron los problemas que tienen, motivo por el cual las obras sufren el retraso.

El retraso en el pago, la falta de materiales y maquinaria, así como el cambio de jefe en una de las direcciones, serían las causas del retraso de las obras.

“Al principio trabajaban, pero tienen muchas irregularidades: dicen que no cobran, que no hay insumos, no cuentan con la maquinaria... Es una versión extraoficial”, manifestó Blásida Ibarra.

Municipalidad anunciaba “avances” en marzo del 2023

Se trata de una obra de colocación de tubería cloacal en la calle Isabel la Católica, con los colectores en ambas cunetas en ambas direcciones.

La Municipalidad de Asunción anunciaba en su portal web en marzo del 2023 que ya se encontraban conectados a la nueva red domiciliaria los vecinos que están en la intersección de Tte. Kannonikoff y Dr. Paiva.

“Estamos realizando las excavaciones para la colocación de las alcantarillas celulares prefabricadas. Sin embargo, el ritmo de trabajo se detuvo, ya que se encontró en el trayecto un muro de piedra bruta con el que se intenta hacer camino con el apoyo de una máquina excavadora”, dijo el ingeniero Carlos Gómez, fiscal de la Dirección de Obras Municipales.

Por su parte, los frentistas se muestran preocupados porque no cuentan con información oficial ni alguien que les comunique hasta cuándo estarán sin poder ingresar de manera normal a sus domicilios.