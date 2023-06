Monseñor Joaquín Robledo consultará al cardenal Adalberto Martínez sobre las joyas de la Virgen de Itauguá

La decisión de iniciar la búsqueda de las joyas que tradicionalmente usaba la Virgen del Rosario en la víspera y en día litúrgico en las procesiones que se realizaban en la ciudad, es a raíz de los reiterados cuestionamientos que hacen los lugareños porque en los últimos años ya no las portaba.

Incluso algunos referentes de la ciudad anunciaron que harían una denuncia ante el Ministerio Público ya que hasta ahora nadie dijo quién podría tenerlas. Esto porque es porque semejantes joyas, además de tener una gran valor histórico, costarían varios millones de guaraníes. La suspicacia sobre la desaparición de las alhajas se agravó porque el ex párroco Andrés Cardozo, a su salida, no dejó un inventario que pueda dar referencia sobre el lugar donde podrían estar. Incluso en el inventario hecho por la diócesis de San Lorenzo no se encontró ninguna referencia a la joyería, situación que preocupa más a los ciudadanos.

El párroco Pedro Britez manifestó que el obispo Joaquín Robledo enviaría la nota la otra semana al arzobispo Adalberto Martínez. “Monseñor Robledo contó que el mismo párroco que salió, el padre Andrés Cardozo, contó que las joyas fueron llevadas a la Arquidiócesis, por eso va a escribir monseñor Robledo al arzobispo de Asunción para que hablen sobre el tema para encontrar una respuesta por parte de ellos”, comentó el padre Pedro Brítez.

Brítez agradeció el interés de los feligreses por el destino de las joyas, como también acerca del interés que muchos pobladores han demostrado para ayudar a organizar la parroquia, ya que consideró que estabilizar una parroquia sea buena o mala la gestión de una anterior autoridad, resulta difícil.

Los concejales se interiorizarán

En la sesión ordinaria de hoy, los concejales de ltauguá trajeron a colación el caso de las joyas y la necesidad de dar una respuesta al pueblo itaugueño. En ese sentido, el presidente de la Junta, Acencio Acosta (PLRA), dijo que como autoridades y representantes de la ciudad de Itauguá tenían que tomar una medida por ser un patrimonio de la comunidad

Los concejales asumieron que pese a que son representantes del pueblo no pueden pronunciarse al respecto sin tener un conocimiento acabado del tema, por lo que decidieron como primer paso investigar sobre el tema. En ese sentido, el presidente de la Junta, Acencio Acosta (PLRA), tomó la decisión de llevar adelante el trabajo de averiguar sobre las joyas.

Robledo tira la responsabilidad a Edmundo Valenzuela

Consultado el obispo de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, sobre las joyas de la Virgen del Rosario de la localidad de Itauguá, luego de la misa que presidió en Ypané, dijo a nuestro corresponsal Higinio Ruiz Díaz, que está investigando “y que estaría en una caja fuerte del arzobispado de Asunción”.

“Yo consulté en su momento con el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, y me contestó que no sabía nada, pero que en un momento se había rescatado todas las joyas por la ola de robos en los templos y que si están en el arzobispado, estarán en una caja fuerte y que están bien resguardadas, pero seguiremos investigando”, expresó Robledo.

Dijo también que consultó con el párroco anterior de la localidad de Itauguá, presbítero Andrés Cardozo, quien había manifestado que antes de que llegara a este distrito hubo una disposición del arzobispado de recoger todas las joyas de oro y que un representante retiró para resguardarlas de la ola de asaltos y robos.

Agregó que las joyas ya no estaban en Itauguá antes de la creación del obispado de San Lorenzo, y por ello no cuentan con ningún documento.

Sin embargo, al ser un bien donado por los itaugüeños a su protectora, no se explica cómo el actual obispo de San Lorenzo, del cuál dependen Itauguá, no tenga un informe sobre los bienes de las parroquias que están a su cargo. La jerarquía tiene la obligación moral de mostrar a los itaugüeños si aún está en poder de la misma nada más ni nada menos que el patrimonio de la comunidad.