Concejales tratarían en sesión la desaparición de las joyas de Virgen de Itauguá

El presidente de la Junta Municipal, Ascencio Acosta (PLRA) anunció que sabiendo que las joyas de la imagen de la Virgen del Rosario, protectora espiritual de la comunidad Itauguá, representan un patrimonio de la ciudad, planteará que en la sesión ordinaria de hoy sea tratada la desaparición de dichos tesoros. El edil indicó que corresponde que el hecho sea investigado y aclarado por la tranquilidad de la feligresía católica y de la propia Iglesia.

Lo que se sabe es que las joyas eran guardadas en una vivienda particular cercana a la iglesia parroquial; no en la parroquia, para evitar que sean robadas. Explicó que en particular, más que ese dato maneja.

“Mucho no se sabía de las joyas. Incluso se dijo que se llevó a Asunción un tiempo justamente para que estuviera más resguarda, pero, llamativamente, desde hace tiempo la procesión que antes se hacía ya no se hace”, mencionó Acosta.

En la sesión ordinaria que se desarrollará hoy, como presidente de la Junta Municipal, planteará la posibilidad de iniciar un proceso de investigación sobre el destino de las joyas de oro y piedras preciosas que años atrás adornaban la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario y del Niño Jesús que tiene en brazos.

Añadió que posiblemente recaiga en él la tarea de realizar las averiguaciones con las autoridades de la Iglesia Católica. Dijo que sería bueno preguntarle sobre el caso al curapárroco anterior de la iglesia, presbítero Andrés Cardozo, ya que estuvo mucho tiempo a cargo de la institución, por lo que quizás sepa algo.

Párroco hará averiguaciones en el Arzobispado

El actual párroco de Itauguá, presbítero Pedro Brítez, dijo que ante las consultas de los pobladores en un comienzo realizó las averiguaciones en el obispado de San Lorenzo sobre las joyas y le respondieron que no estaban en dicha institución rectora.

Al haberse hecho el protocolo de entrega de la parroquia por el anterior párroco, presbítero Andrés Cardozo, se saltaron varios procesos, entre ellos la entrega de un relavamiento de datos por parte de la autoridad saliente, explicó.

“Como no recibimos un inventario; el inventario lo hizo la administración del obispado de San Lorenzo y las joyas en ese inventario no fueron encontradas”, indicó el sacerdote.

El siguiente paso a dar ahora sería recurrir al Arzobispado de Asunción para trasladar la consulta de manera a averiguar si las preciadas joyas se encuentran en algún lugar de Asunción, dijo el presbítero Brítez.