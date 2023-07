Crisis hídrica del río Paraná afecta al sector pesquero de Ayolas

El bajo caudal del río Paraná golpea directamente a numerosas familias del sector pesquero comercial que mueve el 80% de la economía ayolense.

Máximo Espíndola, presidente de la Asociación de Pescadores del Sur, manifestó que a raíz de la bajante que registra el río Paraná en las zonas ribereñas de Ayolas y de la compañía de Corateí, los cardúmenes no llegan a esas zonas. A la bajante se suma la presencia de plantas acuáticas en gran parte de la ribera que también dificultan la presencia de peces.

“Al no existir caudal de agua suficiente en el río Paraná, los cardúmenes no arriban hasta la zona de Corateí y AAyolas; se quedan en la zona Ñeembucú. En esta época se suele tener caudal importante de agua y llegan en cantidad cardúmenes de mandi’i, boga y surubí, pero ahora el agua está muy baja y no arriban hasta esta zona”, dijo Espíndola.

En esta zona actualmente la cota del Paraná es de 0,80 metros. El caudal normal en puerto de Ayolas ubicado aguas abajo de la represa Yacyretá es 1,80 metros.

A raíz de la difícil situación que atraviesan las familias de pescadores, solicitaron asistencia alimenticia a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a través de la Municipalidad de Ayolas, pero a raíz del proceso de transición para el cambio de gobierno el pedido avanza con mucha dificultad.

Ángel Cano, presidente de la Asociación de Pescadores de Ayolas, manifestó que “la falta de grandes cardúmenes y la regulación de agua que realiza la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) para generar más energía para la Argentina afecta mucho al sector pesquero de Ayolas”.