Video : ex senador Juan Darío Monges intenta agredir con un cabezazo a apoderado del partido oficialista en Sapucái

De acuerdo a la denuncia realizada por Vega, al ex senador Monges le molestó “que yo como apoderado venía cuestionando las irregularidades que se cometían en las mesas, en especial la gente que acompañaba o que sacaba foto a su boletín de voto” explicó.

El inconveniente se registró en ese momento, en la mesa N°9 y el ex senador Monges, le recriminó porque supuestamente desde hace rato estaba ocasionando problemas. Vega le respondió que no había motivo para que se ponga nervioso “nadie está nervioso le dice Vega al senador y este reacciona con un cabezazo hacia su rostro, que no le alcanzó”, explicó el apoderado.

A primeras horas de las elecciones también en el mismo local de votación en la mesa N°3, se registró similar incidente donde se anuló el voto de una mujer quien ingresó al cuarto oscuro con su hijo en brazos y también sacó foto al momento que estaba votando.

Los miembros de mesa anularon dicho boletín de voto y en un intento de anular las elecciones, en dicha mesa entre empujones alguien derramó el frasco de tinta indeleble, pero no alcanzó a los útiles de votación y el sufragio continuó sin problema alguno.

<b>Patria Querida con 15 electores vota en Registro Electoral</b>

En el local de la Justicia Electoral, el candidato a la intendencia por el Partido Patria Querida, Ramón Martínez, tiene habilitada una mesa receptora de voto, con todos los miembros de mesa, donde van a sufragar 15 electores habilitados. El desarrollo de las elecciones es con total normalidad.

El candidato por el partido oficialista, Jorge Daniel “Danilo” Cuevas, hijo del ex diputado Miguel Cuevas, ya depositó su voto y aspira quedarse con la intendencia de Sapucái.

Por otro lado también se postula para la intendencia de este distrito, Juan Ariel “Lilo” Monges, cartista, hijo del ex senador Darío Monges, para captar votos entre los electores que pasaban por su PC, previo al sufragio se les registraba para participar supuestamente de un “sorteo del auto de la victoria”, de acuerdo a la denuncia de los pobladores.

También se denunció que un funcionario del Consulado de Corrientes, Argentina, Cristian Barua, ayer en el “estado” de sus redes sociales, presumió varios fajos de dinero, que supuestamente tenía los dirigentes de la lista 35, para las elecciones de la fecha.

<b>En Ybycuí</b>

En Ybycuí, también se enfrentan dos candidatos de la ANR, Julio “Polaco” Ortíz (cartista) y María Cristina Servín, del Movimiento Participación Ciudadana del Partido Colorado. En dicho distrito fueron habilitados dos locales de votación Colegio Nacional General César Barrientos y la escuela 72 Gral. Bernardino Caballero.

En los dos locales de votación mencionados fueron habilitados para sufragar 12.000 electores en 29 mesas habilitadas.

El candidato a la intendencia por el PLRA, Walter Génez, como único candidato, ejerció su derecho al voto en el colegio Mauricio Cardozo Ocampos, donde están habilitados para votar 4089 electores, que están distribuidos en 8 meses.