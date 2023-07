Pilar: autogestión para poder reparar ambulancia

Ante la falta de recursos económicos del Ministerio de Salud Pública para la reparación de la ambulancia del Hospital Regional de Pilar, funcionarios del área de transporte se organizaron para recaudar el monto presupuestado por el taller para la reparación de una de las ambulancias del centro asistencial.

Lea más: Instalan nuevos equipos de laboratorios de analisis clinicos en el Hospital Regional

El móvil es utilizado permanentemente para trasladar pacientes al Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones, y a Asunción para una mejor atención a los pacientes en estado crítico.

Días atrás, una de las ambulancias tuvo problema en la caja de cambios y fue llevado al taller para su reparación. El presupuesto del taller para el arreglo de la caja de cambios del móvil alcanza la suma de G. 4 millones.

Ante esta situación y por la urgencia del caso, los funcionarios destinados a transporte y traslados decidieron solicitar una colaboración a todos los funcionarios del hospital y a algunas casas comerciales para juntar el dinero.

Lea más: Denuncian falta de médicos en el Hospital de Alberdi

Según el director del Hospital Regional de Pilar, Dr Aníbal Vera Lima, los funcionarios solicitaron permiso para hacer la autogestión. El médico calificó de loable la actitud del personal de la sección Transporte.

“La idea vino del personal de traslado de la sección Transporte. Ellos me solicitaron reparar uno de los móviles y en este mismo momento no tenemos posibilidad de mandar reparar; tenemos los documentos, las notas y la solicitud que hemos presentado en forma y en tiempo, pero como en el Hospital Regional no tenemos caja chica. Solo tenemos fondo que proviene del Ministerio de Salud, pero eso es solo para pagar cuentas que nosotros asumimos y este es una casa grande que tiene necesidades día a día”, expresó el director.

El doctor Aníbal Vera añadió que a ningún paciente le pueden negar el uso de la ambulancia. “Nosotros no podemos sacarle la nalga a la jeringa y decirle al paciente o al accidentado cuando viene que no tenemos móvil y que no le podemos trasladar”, indicó.

Añadió que la autogestión es totalmente voluntaria. “Esto que se está haciendo es totalmente voluntario; aquí no hay presión para que los funcionarios sí o sí tengan que dar ciertos montos o una cierta cantidad y con todo eso han juntado la suma de 3 millones de guaraníes”, aclaró.

Según el director del Hospital Regional, doctor Aníbal Vera, todavía falta G. 1 millón para pagar todo por la reparación de la ambulancia y que nuevamente pueda estar en circulación transportando pacientes a los centros asistenciales de alta complejidad del país.